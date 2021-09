LIVE: Deberg vertrokken in wegrit: "Meer iets voor mij door de intervallen"

07:50 07 uur 50. De H3-atleten beginnen aan hun wegrit. De H3-atleten beginnen aan hun wegrit

07:44 07 uur 44. START. Jean-François Deberg is samen met de andere H3-atleten aan de wegrit begonnen. Wat kan de 40-jarige Belg op de Fuji Speedway?

07:29 07 uur 29. Start enkele minuten uitgesteld. Doordat de race bij de vrouwen in de H5-klasse iets is uitgelopen, wordt de start van de race bij de heren in de H3-klasse enkele minuten uitgesteld.

06:31 06 uur 31. Door de intervallen is de wegrit meer iets voor mij (dan de tijdrit). Jean-François Deberg.

06:29 06 uur 29. Wegrit om 7.20 uur. De wegrit van Jean-François Deberg (H3) gaat om 7.20 uur van start. Na zijn 8e plek in de tijdrit van gisteren mikt onze landgenoot hoger in de wegrit.

05:44 05 uur 44. Deberg: "Tijdrijden is niet mijn specialiteit". In tegenstelling tot Jonas Van de Steene was Jean-François Deberg wel tevreden met zijn prestatie (8e) in de tijdrit. "Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen."



"Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen."



04:44 04 uur 44. Deberg knap 8e. Jean-François Deberg is op 40-jarige leeftijd knap 8e geëindigd in de tijdrit bij de H3-klasse. Met 16 deelnemers in totaal eindigde onze landgenoot dus in het buik van het klassement. Deberg begon goed aan zijn race en ontwikkelde meteen een goed tempo. Bij het eerste tussenpunt kwam de Belg dan ook als 5e door. Toch werd al snel duidelijk dat de ervaren atleet zijn tempo niet kon aanhouden. Toch viel het verval in het 2e deel van de race nog mee, waardoor Deberg met een 8e tijd (45'14"66) tevreden mag terugblikken op zijn tijdrit.



Deberg begon goed aan zijn race en ontwikkelde meteen een goed tempo. Bij het eerste tussenpunt kwam de Belg dan ook als 5e door.



Toch werd al snel duidelijk dat de ervaren atleet zijn tempo niet kon aanhouden. Toch viel het verval in het 2e deel van de race nog mee, waardoor Deberg met een 8e tijd (45'14"66) tevreden mag terugblikken op zijn tijdrit.

03:11 03 uur 11. Deberg 5e na 8 km. Deberg is goed aan zijn tijdrit begonnen. De 40-jarige Belg rijdt momenteel op een 5e plek rond, al zijn de verschillen met de 4e, 6e en 7e plek niet groot.

02:48 02 uur 48. Start Deberg. In de tijdrit bij de heren in de H3-klasse is Jean-François Deberg zonet van het startpodium gereden. Wat kan de onvermoeibare 40-jarige renner?

