Lefevre kan niet verrassen en wordt zevende op de 100m: "Erg teleurgesteld"

04 uur 49. Lefevre: "Geen verklaring voor deze tegenvallende prestatie". "Ik ben heel teleurgesteld", wist Lefevre te vertellen na de wedstrijd. "Ik had er veel meer van verwacht. Ik hoopte op deze 100 meter op veel meer dan een zevende plaats. Het is zonde. Ik had het gevoel dat ik redelijk goed voorbereid was op deze Spelen en op de moeilijke omstandigheden in Tokio." "De baan voelde wel moeilijker aan om op te rijden. Maar dat geldt voor alle atletes. Dus dat is geen excuus. Ik heb momenteel geen verklaring voor deze tegenvallende prestatie. Ik ga het even moeten laten bezinken. Daarna ga ik met mijn coach alles rustig bekijken." "Ik had het gevoel dat mijn start nog wel goed zat", zei Lefevre. "Maar mijn tweede deel, waarbij je moet overschakelen naar die langere, snellere slagen, was minder. Daar schoot ik te kort." .