Laurens Devos raast naar halve finale en heeft al zeker een medaille

Devos zonder setverlies naar HF, medaille is binnen. Laurens Devos heeft opnieuw geen set laten liggen in het tafeltennis in Klasse 9. Onze landgenoot klopte de Nigeriaan Agunbiade met 3-0, al ging het in de eerste twee sets niet van een leien dakje. Agunbiade haakte in die eerste twee sets lang aan, maar Devos bleef koel en maakte het telkens af met 13-11. In de derde set drukte Devos nog even stevig door: 11-5. Met zijn zege verzekert Devos zich nu al van een medaille, want de twee verliezers in de halve finales krijgen allebei brons. Al zal Devos, de titelverdediger op de Spelen en de onbetwiste nummer 1 van de wereld, wellicht enkel met goud tevreden zijn.

Bij winst zeker van medaille. Als Laurens Devos straks de Nigeriaan Tajudeen Agunbiade klopt, dan staat hij door naar de halve finale én is hij al zeker van een medaille. De twee verliezers in de halve finale krijgen immers beide een bronzen medaille.

Persoonlijk heb ik niet zo veel last van de luchtvochtigheid. Als dat het geval zou zijn, zou ik er proberen niet te veel aan te denken. Het is voor iedereen hetzelfde. Laurens Devos.

Ik win nu twee wedstrijden met 3-0. Dat geeft je mentaal toch een goed gevoel. Ik ga met vertrouwen richting de kwartfinales. Laurens Devos

Spanjaard Pedro Gonzalez kan Devos niet van tweede zege houden. Laurens Devos heeft zich na een perfect parcours in de groepsfase geplaatst voor de kwartfinales. Devos was een maatje te groot voor de Spanjaard Juan Perez Gonzalez en won in drie sets: 11-5, 11-5 en 11-8. Na een vlotte zege gisteren, wou Laurens Devos ook vandaag tonen waarom hij de nummer 1 van de wereld is. Devos begon dan ook sterk aan zijn partij. Maar bij de puntentelling liep er iets mis. Devos liet het niet aan zijn hart komen en na 12 minuten stond de Spanjaard Perez Gonzalez al twee sets in het krijt bij onze landgenoot. Perez Gonzalez probeerde Devos nog wel aan het wankelen te brengen, maar onze landgenoot toonde zich ijzersterk en trok na een mindere start in set 3 alsnog de wedstrijd naar zich toe. Laurens Devos plaatst zich zo na twee vlotte overwinningen voor de kwartfinales van het tafeltennistoernooi. Die staan morgen op het menu.

Devos na vlotte zege: "Liever een korte match dan een lang, spannend duel". Laurens Devos mag na een knappe driesetter tegen de Amerikaan Leibovitz terugblikken op een goede start van zijn Paralympische Spelen. "Dit is een goed begin", wist Devos achteraf. De wedstrijd duurde slechts 16 minuten. "Ik heb het niet getimed, maar het ging inderdaad wel vrij snel", lachte Devos na de wedstrijd. "Ik heb liever een korte match dan een lang, spannend duel. In het begin van de partij was ik vrij zenuwachtig." "Ik ben in tegenstelling tot in Rio de grote favoriet dit keer. Dat voelde ik wel. En het is ook een enorme zaal hier. Heel jammer dat er geen publiek binnen mag. Ik denk dat de zaal anders wel vol had gezeten. Tafeltennis is een echte Japanse sport." "Na mijn zege in de eerste set kon ik in de tweede set relaxter zijn, meer ontspannen spelen", ging de titelverdediger verder. "Dan kan ik mijn beste tafeltennis tonen. In de derde set werd het terug spannend, omdat Leibovitz enkele goede ballen sloeg. Hij is een pak ouder en heeft veel ervaring. Je moet dus meer tactisch spelen, meer bewegen." Morgen neemt Devos het op tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). "Een moeilijke tegenstander", weet onze landgenoot. "Maar zijn spel, dat meer aanvallend is, ligt me wel. Ik klopte hem in de halve finales in Rio en verloor eigenlijk ook nog nooit van hem."

Laurens Devos kent geen problemen met Amerikaan Leibovitz. Laurens Devos is uitstekend begonnen aan zijn paralympisch avontuur. De 21-jarige tafeltennisser had geen moeite met de Amerikaan Tahl Leibovitz en won in drie sets: 11-5, 11-2 en 11-9. Devos was naar Tokio afgezakt met het doel om zijn paralympische titel van in Rio te verdedigen en startte ook sterk aan zijn toernooi. De tafeltennisser liet meteen zien waarom hij de nummer 1 van de wereld is en won in een mum van tijd set 1 en 2. Leibovitz wou zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en toonde in set 3 toch enkele vlagen van klasse. Hij dwong Devos tot het uiterste. Maar onder meer dankzij een rally van 13 slagen ging Devos er in extremis nog voorbij. Morgen komt Devos opnieuw in actie. In zijn tweede groepswedstrijd neemt hij het op tegen de Spanjaard Juan Perez Gonzalez.



