12 uur 20. Dit is een zwembad, mijn rubbers waren nat, de bal gleed voortdurend weg, ik had geen controle. Dit is in strijd met de reglementen. Ik ga vanavond mijn beklag doen. Florian Van Acker.

12 uur 05. Titelverdediger Florian Van Acker volgt voorbeeld van Laurens Devos. Titelverdediger Florian Van Acker heeft zijn eerste groepsduel in de klasse 11 van het tafeltennis gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de Venezolaan José Martinez Barreto (ITTF-39) in 3 sets en 19 minuten: 11-7, 11-8 en 11-9. In zijn tweede wedstrijd in groep B staat Van Acker donderdag tegenover de Japanner Takeshi Akemori (ITTF-7). Eerder op de dag won titelhouder Laurens Devos in klasse 9 makkelijk zijn eerste groepsduel tegen de Amerikaan Tahl Leibovitz (ITTF-10): 11-5, 11-2 en 11-9 in 16 minuten. Rolstoeltafeltennisser Bart Brands (ITTF-13) verloor dan weer in klasse 5 met 11-4, 11-3, 12-14 en 11-8 van Ming Chih Cheng (ITTF-2) uit Chinees Taipei. Devos en Van Acker zijn uittredende paralympische kampioenen van de Spelen in Rio de Janeiro. De 2 landgenoten zijn in hun klasse ook regerend wereld- en Europees kampioen. .