16 uur 26. Van Ham wordt 7e in paradressuur. Kevin Van Ham is bij zijn eerste opdracht in Tokio meteen knap 7e geworden in de individuele test van de paradressuur, waarin het goud voor onze landgenote Michèle George was. Van Ham haalde 69.357 procent. De eerste acht plaatsten zich voor de individuele freestylecompetitie, die volgende week maandag plaatsvindt. Dan zullen George en Van Ham opnieuw van de partij zijn. Van Ham rijdt zaterdag ook nog de kwalificaties van de teamcompetitie. .