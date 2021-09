Jonas Van de Steene grijpt net naast het brons na knappe prestatie

10:05

10 uur 05. Net geen podium voor Van de Steene. Na zijn 9e plek in de tijdrit gisteren is Jonas Van de Steene (H4) vandaag net naast de medailleplaatsen gevallen. In een natte wegrit werd onze landgenoot 4e in een tijd van 2u23'54". De wedstrijd bij de heren in de H4-klasse was nog maar net begonnen of het peloton viel al uit elkaar. Van de Steene oogde goed en sloop in het zog van 5 andere renners mee in de kopgroep. Toch bleek het tempo van de andere leiders iets te hoog gegrepen voor onze landgenoot, die zich samen met 2 andere metgezellen als achtervolgende groep ontpopte. Vooraan werd al snel duidelijk dat het goud (Plat) en zilver (Fruewirth) ongrijpbaar was. Brons behoorde wel nog tot de mogelijkheden, maar met nog 1 ronde te gaan moest Van de Steene als 1 van de 2 overgebleven achtervolgers de rol lossen. Een 4e plaats dus voor de 34-jarige Belg, die op 8'41" eindigde van winnaar Jetze Plat. Voor de Nederlander is het na winst in de triatlon en de tijdrit al zijn 3e gouden medaille op deze Paralympische Spelen. . .