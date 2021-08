Na 24 kilometer klokt Jonas Van de Steene uiteindelijk af in een tijd van 44'07"03, goed voor een 9e plek in de eindstand. De Nederlander Jetze Plat greep was de snelste van iedereen en had aan de meet meer dan een minuut voorsprong op zijn dichtste belager.

Daar is Jonas Van de Steene. Daar is de 2e landgenoot van de dag al! In de tijdrit in de H4-klasse bij de heren is Jonas Van de Steene aan zijn wedstrijd begonnen. Wat kan de 34-jarige renner op de Fuji Speedway?