11 uur 45. Gérard begint als wervelwind aan toernooi. Joachim Gérard, de nummer 3 van de wereld, heeft zijn eerste opdracht in Tokio tot een goed einde gebracht. Het 3e reekshoofd gunde de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITTF-23) maar 2 games. Gérard, vrij in de 1e ronde, was oppermachtig: hij liet geen enkele breakkans toe en benutte zelf 5 van zijn 8 breakballen. Hij sloeg liefst 25 winners, tegenover 3 voor Ratzlaff. In de 3e ronde wacht de bronzenmedaillewinnaar van Rio 2016 de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITTF-14) of de Zuid-Afrikaan Evans Maripa (ITTF-31). Gérard is op dreef in 2021: hij won dit jaar met de Australian Open en Wimbledon zijn eerste grandslamtoernooien. .