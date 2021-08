Joachim Gérard klaart eerste klus heel erg vlot: "Geen perfecte match"

15:39

15 uur 39. Gérard: "Zeker niet perfecte match". Ondanks de vlotte zege was Joachim Gérard niet helemaal tevreden over zijn 6-1, 6-1 tegen de Amerikaan Ratzlaff: "Ik heb zeker niet de perfecte match gespeeld." "Het was niet heel makkelijk", begon hij zijn uitleg. "Het is altijd moeilijk om een toernooi als de Paralympische Spelen te beginnen. Ik heb vorig jaar in de eerste ronde van de US Open slecht gespeeld tegen Ratzlaff en een set verloren. Ik wilde er deze keer van bij het begin staan. Dat is gelukt." "Al was het van mijn zijde ook geen fantastische match. Om eerlijk te zijn: ik moet zo'n matchen eigenlijk met twee keer 6-0 kunnen winnen. Ik heb ook fouten gemaakt, op vlak van slagen en bewegingen. Ik ben niet altijd geconcentreerd gebleven. Het kan dus nog beter." "Maar het was een goede match om te beginnen", ging Gérard verder. "Ik ben de goede weg ingeslagen. Normaal gezien is de tegenstander in de volgende ronde van een hoger niveau. Maar ook die match moet ik zeker kunnen winnen. Maar ik moet elke tegenstander serieus nemen om tot het einde mee te gaan en eremetaal te pakken." De wedstrijd van Gérard begon met 2,5 uur vertraging door de hitte in Tokio. Ook vrijdag werden de tenniswedstrijden al met enkele uren uitgesteld. "Ikzelf ben klaar om in de hitte te spelen", reageerde Gérard. "Ik ben op stage geweest in Cyprus, met ook temperaturen boven 35 graden en een hoge vochtigheidsgraad." .