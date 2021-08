Jef Vandorpe wist setverlies uit op weg naar 1/8e finales: "Werd beter en beter"

11:34 11 uur 34. Vandorpe: "Ik kwam beter en beter in de match". Jef Vandorpe (ITF-16) was tevreden na zijn 3-6, 6-1, 6-0-winst tegen de Australiër Ben Weekes (ITF-32). "Ik ben ontzettend blij dat ik kon terugkomen. Ik speelde geen slechte eerste set, maar de tegenstander was ook gewoon goed. Ik maakte een paar domme fouten, maar het goede gevoel was er." "Mijn keuzes waren meestal ook wel juist. Het was alleen maar de vraag hoe ik dit naar mijn kant ging trekken. Ik ben dan gewoon rustig gebleven en uiteindelijk beter in de wedstrijd gekomen, net zoals eergisteren (in zijn eerste ronde tegen de Oostenrijker Nico Langmann, red.). Naar het einde toe zat het echt wel goed. Ik kwam beter en beter in de match." Vandorpe gunde Weekes in set 2 en 3 samen maar één spelletje meer en vooral zijn backhand en service draaiden op volle toeren. "Mijn backhand is een sterke punt. In de eerste set maakte ik er enkele fouten mee. Ik wilde misschien iets te veel. Vanaf de tweede set begon ik mijn backhand rustiger en geplaatster te gebruiken." "Mijn eerste opslag liep in de eerste set ook iets minder. Maar vanaf de tweede set haalde ik daar ook een hoger percentage op. Het is toch belangrijk om op die manier het punt aanvallend te beginnen. Zo zet je je tegenstander extra onder druk. En het effect was groot." Vandorpe, met zijn 20 de jongste deelnemer, moet nu tegen de Argentijnse topper, Gustavo Fernandez (ITF 4). "Deze tweede ronde was een haalbare ronde en die wou ik zeker winnen. Ik ben blij dat dat gelukt is. Vanaf nu is alles mooi meegenomen." . Vandorpe: "Ik kwam beter en beter in de match" Jef Vandorpe (ITF-16) was tevreden na zijn 3-6, 6-1, 6-0-winst tegen de Australiër Ben Weekes (ITF-32). "Ik ben ontzettend blij dat ik kon terugkomen. Ik speelde geen slechte eerste set, maar de tegenstander was ook gewoon goed. Ik maakte een paar domme fouten, maar het goede gevoel was er."



"Mijn keuzes waren meestal ook wel juist. Het was alleen maar de vraag hoe ik dit naar mijn kant ging trekken. Ik ben dan gewoon rustig gebleven en uiteindelijk beter in de wedstrijd gekomen, net zoals eergisteren (in zijn eerste ronde tegen de Oostenrijker Nico Langmann, red.). Naar het einde toe zat het echt wel goed. Ik kwam beter en beter in de match."



Vandorpe gunde Weekes in set 2 en 3 samen maar één spelletje meer en vooral zijn backhand en service draaiden op volle toeren. "Mijn backhand is een sterke punt. In de eerste set maakte ik er enkele fouten mee. Ik wilde misschien iets te veel. Vanaf de tweede set begon ik mijn backhand rustiger en geplaatster te gebruiken."



"Mijn eerste opslag liep in de eerste set ook iets minder. Maar vanaf de tweede set haalde ik daar ook een hoger percentage op. Het is toch belangrijk om op die manier het punt aanvallend te beginnen. Zo zet je je tegenstander extra onder druk. En het effect was groot."



Vandorpe, met zijn 20 de jongste deelnemer, moet nu tegen de Argentijnse topper, Gustavo Fernandez (ITF 4). "Deze tweede ronde was een haalbare ronde en die wou ik zeker winnen. Ik ben blij dat dat gelukt is. Vanaf nu is alles mooi meegenomen."

11:23 11 uur 23. Vandorpe op en over Australiër Weekes in 2e ronde. Rolstoeltennisser Jef Vandorpe (ITF-16) heeft zijn match in de 2e ronde gewonnen. Hij moest daar wel liefst 2 uur en 12 minuten voor knokken, want de 1e set tegen de Australiër Ben Weekes (ITF-32) ging verloren met 3-6. Een accident de parcours, want met 6-1, 6-0 zette de 20-jarige Vandorpe orde op zaken. Vandorpe was nog niet goed wakker toen de match begon en kwam snel 0-2 achter. Hij herstelde het evenwicht, maar kon setverlies niet meer vermijden. Vandorpe wilde zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en vond zijn beste tennis terug. De 16 jaar oudere Weekes had geen verhaal tegen de sterke opslag van de Belg en was kansloos in het vervolg van de match. Hij mocht van Vandorpe nog 1 game winnen. In de derde ronde (1/8e finales) wacht het Argentijnse vierde reekshoofd Gustavo Fernandez (ITF-4). Ook Joachim Gérard (ITF-3) bereikte gisteren de 1/8e finales ten koste van de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITF-23) en 6-1, 6-1. Later vandaag spelen Vandorpe en Gérard nog in het dubbelspel. . Vandorpe op en over Australiër Weekes in 2e ronde Rolstoeltennisser Jef Vandorpe (ITF-16) heeft zijn match in de 2e ronde gewonnen. Hij moest daar wel liefst 2 uur en 12 minuten voor knokken, want de 1e set tegen de Australiër Ben Weekes (ITF-32) ging verloren met 3-6. Een accident de parcours, want met 6-1, 6-0 zette de 20-jarige Vandorpe orde op zaken.



Vandorpe was nog niet goed wakker toen de match begon en kwam snel 0-2 achter. Hij herstelde het evenwicht, maar kon setverlies niet meer vermijden. Vandorpe wilde zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden en vond zijn beste tennis terug. De 16 jaar oudere Weekes had geen verhaal tegen de sterke opslag van de Belg en was kansloos in het vervolg van de match. Hij mocht van Vandorpe nog 1 game winnen.



In de derde ronde (1/8e finales) wacht het Argentijnse vierde reekshoofd Gustavo Fernandez (ITF-4). Ook Joachim Gérard (ITF-3) bereikte gisteren de 1/8e finales ten koste van de Amerikaan Casey Ratzlaff (ITF-23) en 6-1, 6-1.



Later vandaag spelen Vandorpe en Gérard nog in het dubbelspel.

29-08-2021 29-08-2021.

11:52 11 uur 52. Jonge Vandorpe vlot richting twee ronde. Rolstoeltennisser Jef Vandorpe (ITF-16) heeft zich vrijdag op de Paralympische Spelen in Tokio geplaatst voor de tweede ronde. De twintigjarige Antwerpenaar, het vijftiende reekshoofd, versloeg de Oostenrijker Nico Langmann (ITF-27) met 6-4 en 6-1. De match duurde een uur en negentien minuten. De wedstrijd op court 2 in het Ariake Tennis Park begon met enkele uren vertraging vanwege de hoge temperaturen in Tokio. De thermometer ging er vlot richting 35 graden. In de tweede ronde neemt Vandorpe het op tegen de Israëliër Adam Berdichevsky (ITF-26) of de Australiër Ben Weekes (ITF-32). Onze andere landgenoot, Joachim Gerard (ITF-3) is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Hij opent zijn toernooi tegen de Amerikaan Casey Ratzlaff ITF-23) of de Fransman Frederic Cattaneo (ITF-21). . Jonge Vandorpe vlot richting twee ronde Rolstoeltennisser Jef Vandorpe (ITF-16) heeft zich vrijdag op de Paralympische Spelen in Tokio geplaatst voor de tweede ronde. De twintigjarige Antwerpenaar, het vijftiende reekshoofd, versloeg de Oostenrijker Nico Langmann (ITF-27) met 6-4 en 6-1. De match duurde een uur en negentien minuten.

De wedstrijd op court 2 in het Ariake Tennis Park begon met enkele uren vertraging vanwege de hoge temperaturen in Tokio. De thermometer ging er vlot richting 35 graden. In de tweede ronde neemt Vandorpe het op tegen de Israëliër Adam Berdichevsky (ITF-26) of de Australiër Ben Weekes (ITF-32).

Onze andere landgenoot, Joachim Gerard (ITF-3) is als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde. Hij opent zijn toernooi tegen de Amerikaan Casey Ratzlaff ITF-23) of de Fransman Frederic Cattaneo (ITF-21).



08:50 08 uur 50.

04:21 04 uur 21. Warmte zorgt voor vertraging. Jef Vandorpe zal nog even moeten wachten om zijn debuut te maken op de Paralympische Spelen. Onze landgenoot zou normaal om 4u aan zijn wedstrijd tegen de Oostenrijker Langmann beginnen, maar door de warmte is de wedstrijd nu enkele uren uitgesteld. Vanaf 10u zou het tennistoernooi zich terug op gang trekken. Vandorpe zal dus nog minstens een paar uurtjes moeten wachten. . Warmte zorgt voor vertraging Jef Vandorpe zal nog even moeten wachten om zijn debuut te maken op de Paralympische Spelen. Onze landgenoot zou normaal om 4u aan zijn wedstrijd tegen de Oostenrijker Langmann beginnen, maar door de warmte is de wedstrijd nu enkele uren uitgesteld.



Vanaf 10u zou het tennistoernooi zich terug op gang trekken. Vandorpe zal dus nog minstens een paar uurtjes moeten wachten.

27-08-2021 27-08-2021.

21:23 21 uur 23. Dit zijn mijn eerste Paralympische Spelen en dit wou ik sowieso meemaken. Ook al was het een leeg stadion, het was toch fantastisch. Jef Vandorpe over de openingsceremonie. Dit zijn mijn eerste Paralympische Spelen en dit wou ik sowieso meemaken. Ook al was het een leeg stadion, het was toch fantastisch. Jef Vandorpe over de openingsceremonie

21:23 21 uur 23. Vandorpe: "Ook in een leeg stadion fantastisch". Vandorpe: "Ook in een leeg stadion fantastisch"

24-08-2021 24-08-2021.