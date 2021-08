Hordies rijdt vlot naar brons: "Maar voelde me niet top"

06 uur 32. Hordies: "Voelde me vandaag niet top". Hoewel Maxime Hordies niet de ideale voorbereiding kende op de tijdrit reed onze landgenoot toch knap naar een bronzen medaille. “Ik ben erg fier op mijn paralympische medaille. Gisterenavond werd ik wat ziek dus ik voelde mij vandaag niet top. Maar ik ben toch blij met het resultaat.” De bronzen medaille van Hordies is de 11e voor ons land op de Paralympische Spelen. Daarmee evenaart België nu al het totaal aantal medailles van 5 jaar geleden in Rio. .

04:24

04 uur 24. Brons voor Hordies, 11e medaille voor België. In de tijdrit voor heren in de H1-klasse heeft Maxime Hordies ons land een nieuwe bronzen medaille bezorgd. De 25-jarige Belg klokte af in een tijd van 47'01"23. Op het Fuji Speedway racecircuit moesten de heren uit de H1-klasse 2 ronden van 8 kilometer afleggen. Hordies had meteen het goede ritme te pakken en kwam na de 1e ronde als 3e van de 7 deelnemers door. Ondertussen stond er geen maat op de Nicolas Pieter du Preez. De Zuid-Afrikaan blies iedereen omver en was bijna 2 minuten sneller dan de uiteindelijke 2e, de Italiaan Fabrizio Cornegliani. In de strijd om het brons bleef Hordies goed ronddraaien, waardoor zijn 3e plek nooit echt meer in gevaar kwam. Morgen rijdt Hordies ook nog de wegrit. .