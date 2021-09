Hordies maakt nooit aanspraak op een medaille in de wegrit

Nog voor het startschot werd gegeven, was het al duidelijk dat een nieuwe medaille voor Maxime Hordies moeilijk zou worden. Zowel atleten uit de H1 als

de H2-klasse kwamen namelijk aan de start van dezelfde race.





De wegrit was nog maar enkele minuten aan de gang of Florian Jouanny (H2) besloot er alleen op uit te trekken. De Fransman reed al snel een mooie bonus bij elkaar en zette zijn dichtste achtervolgers na 1 ronde al op een minuut.



De hoge luchtvochtigheid maakte de wedstrijd loodzwaar voor de deelnemers. Halfweg gooiden 2 atleten dan ook al de handdoek in de ring. Dat was niet het geval voor Hordies, die achteraan de race bleef strijden voor wat hij waard was.



Vooraan maakte Jouanny er ondertussen een one-man-show van. De Fransman stoomde naar de overwinning en hield aan de streep een voorsprong van 4 minuten over.



Hordies lijkt uiteindelijk als 7e te gaan eindigen, maar mag met een bronzen medaille tevreden terugblikken op zijn Paralympische Spelen.