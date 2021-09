13:21

13 uur 21. Gitte Haenen springt naar 9e plek. Gitte Haenen is donderdag 9e geworden in het verspringen (klasse T61-63). De 35-jarige Belgische sprong 3,51 meter bij haar eerste poging, meteen haar verste sprong van het seizoen. Na een ongeldige sprong zweefde Haenen vervolgens naar 3,72 meter bij haar 3e en laatste poging, goed voor de 9e plaats. De top 8 kreeg nog 3 extra sprongen. Het goud was voor de Australische Vannessa Low die met 5,20 meter een wereldrecord sprong in klasse T61. Voor Haenen zitten de Olympische Spelen er nog niet op. Overmorgen komt ze opnieuw in actie in de reeksen van de 100 meter. .