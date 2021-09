Gitte Haenen zweeft naar de 9e plaats in het verspringen: "Hoopte op meer"

14:00 14 uur . Haenen: 'Ik hoopte op meer". Gitte Haenen kwam niet verder dan een negende plaats in het verspringen. De Belgische atlete sprong bij haar laatste poging 3m72. "Ik ben op 3 juni nog aan mijn rug geopereerd, dus het was een beetje een race tegen de klok om hier nog op tijd in vorm te geraken", legde Haenen uit. "Ik hoopte toch op een finale (top 8) in het verspringen, maar het is niet gegaan zoals ik wou. Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie. Bij mijn eerste poging sprong ik al op 50 cm voor de lijn. Ik sprong 3m51 ver, maar eigenlijk was het dus een sprong van 4 meter." "Mijn tweede was dan een nulsprong en toen kwam er veel druk op die derde sprong te liggen. Ook daar spring ik al 35 cm te vroeg. Het resultaat was 3m72 en een negende plaats. Dat was onvoldoende om de competitie te mogen verderzetten met drie nieuwe sprongen." . Haenen: 'Ik hoopte op meer" Gitte Haenen kwam niet verder dan een negende plaats in het verspringen. De Belgische atlete sprong bij haar laatste poging 3m72. "Ik ben op 3 juni nog aan mijn rug geopereerd, dus het was een beetje een race tegen de klok om hier nog op tijd in vorm te geraken", legde Haenen uit.



"Ik hoopte toch op een finale (top 8) in het verspringen, maar het is niet gegaan zoals ik wou. Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie. Bij mijn eerste poging sprong ik al op 50 cm voor de lijn. Ik sprong 3m51 ver, maar eigenlijk was het dus een sprong van 4 meter."



"Mijn tweede was dan een nulsprong en toen kwam er veel druk op die derde sprong te liggen. Ook daar spring ik al 35 cm te vroeg. Het resultaat was 3m72 en een negende plaats. Dat was onvoldoende om de competitie te mogen verderzetten met drie nieuwe sprongen."

13:21 13 uur 21. Gitte Haenen springt naar 9e plek. Gitte Haenen is donderdag 9e geworden in het verspringen (klasse T61-63). De 35-jarige Belgische sprong 3,51 meter bij haar eerste poging, meteen haar verste sprong van het seizoen. Na een ongeldige sprong zweefde Haenen vervolgens naar 3,72 meter bij haar 3e en laatste poging, goed voor de 9e plaats. De top 8 kreeg nog 3 extra sprongen. Het goud was voor de Australische Vannessa Low die met 5,20 meter een wereldrecord sprong in klasse T61. Voor Haenen zitten de Olympische Spelen er nog niet op. Overmorgen komt ze opnieuw in actie in de reeksen van de 100 meter. . Gitte Haenen springt naar 9e plek Gitte Haenen is donderdag 9e geworden in het verspringen (klasse T61-63). De 35-jarige Belgische sprong 3,51 meter bij haar eerste poging, meteen haar verste sprong van het seizoen.



Na een ongeldige sprong zweefde Haenen vervolgens naar 3,72 meter bij haar 3e en laatste poging, goed voor de 9e plaats. De top 8 kreeg nog 3 extra sprongen.



Het goud was voor de Australische Vannessa Low die met 5,20 meter een wereldrecord sprong in klasse T61.



Voor Haenen zitten de Olympische Spelen er nog niet op. Overmorgen komt ze opnieuw in actie in de reeksen van de 100 meter.

02-09-2021 02-09-2021.

21:25 21 uur 25. Het is geweldig om hier te kunnen zijn. Dit was once in a lifetime. Ik ben hier voor het eerst en weet niet wat er nog komt. Ik wou het totaalpakketje ervaren. Gitte Haenen over de openingsceremonie. Het is geweldig om hier te kunnen zijn. Dit was once in a lifetime. Ik ben hier voor het eerst en weet niet wat er nog komt. Ik wou het totaalpakketje ervaren. Gitte Haenen over de openingsceremonie

21:24 21 uur 24. Haenen: "Dit wou ik zeker meemaken". Haenen: "Dit wou ik zeker meemaken"