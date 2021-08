14:13

14 uur 13. Gérard en Vandorpe vlot naar kwartfinales. Joachim Gérard en Jef Vandorpe hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel. Het Belgische duo, vrij in de eerste ronde, versloeg in de tweede ronde de Brazilianen Gustavo Carneiro Silva en Daniel Rodrigues met 6-3 en 6-1. In de kwartfinales nemen onze zesde reekshoofden het op tegen de Britse topreekshoofden Alfie Hewett en Gordon Reid. In het enkelspel staan zowel Gérard (ITF 3) als Vandorpe (ITF 16) in de achtste finales. .