Geen kwartfinale voor boogschutter Van Montagu na nagelbijter

Geen kwartfinale voor Van Montagu na nipte nederlaag. Boogschutter Piotr Van Montagu is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken op de Paralympische Spelen. In de individuele competitie met compoundboog verloor onze landgenoot nipt van de Iraniër Ramezan Biabani. In de 1/8e finales kwam Van Montagu uit tegen de Iraanse topper Biabani. Ondanks de druk werd onze landgenoot niet weggeblazen. Van Montagu hield vlot gelijke tred met zijn tegenstander en dreef Biabani tot het uiterste. Toch moest de Belgische boogschutter uiteindelijk nipt de duimen leggen met 142 tegen 143. In zijn eerste Paralympische Spelen strandt Van Montagu zo knap in de 1/8e finales.



In de individuele competitie met compoundboog verloor onze landgenoot nipt van de Iraniër Ramezan Biabani.



In de 1/8e finales kwam Van Montagu uit tegen de Iraanse topper Biabani. Ondanks de druk werd onze landgenoot niet weggeblazen. Van Montagu hield vlot gelijke tred met zijn tegenstander en dreef Biabani tot het uiterste.



Toch moest de Belgische boogschutter uiteindelijk nipt de duimen leggen met 142 tegen 143. In zijn eerste Paralympische Spelen strandt Van Montagu zo knap in de 1/8e finales.

Van Montagu in 1/8e finale: "Vanaf nu is alles bonus". Onze 32-jarige, die geen armen heeft en met behulp van zijn voet schiet, was heel blij na zijn mooie zege tegen de nummer 15 van de wereld, de Thai Anon Aungaphinan: 143-130. "Ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Ik wilde heel graag de 1/16e finale doorkomen en ben enorm gelukkig dat dat gelukt is." "Ik heb dan ook nog eens een schitterende score neergezet (de zesde van alle deelnemers, red.). Ik was heel zenuwachtig voor de start van mijn duel, maar ik heb mijn emoties gelukkig onder controle kunnen houden en heb goed geschoten." "In mijn volgende duel tref ik de nummer twee van de kwalificaties (de Iraniër Ramezan Biabani, red.). Ik heb dus niets te verliezen. Alles wat ik nu nog behaal, is bonus."



"Ik ben heel tevreden met mijn resultaat. Ik wilde heel graag de 1/16e finale doorkomen en ben enorm gelukkig dat dat gelukt is."



"Ik heb dan ook nog eens een schitterende score neergezet (de zesde van alle deelnemers, red.). Ik was heel zenuwachtig voor de start van mijn duel, maar ik heb mijn emoties gelukkig onder controle kunnen houden en heb goed geschoten."



"In mijn volgende duel tref ik de nummer twee van de kwalificaties (de Iraniër Ramezan Biabani, red.). Ik heb dus niets te verliezen. Alles wat ik nu nog behaal, is bonus."

Van Montagu zet Thai opzij en mag naar 1/8e finales. Piotr Van Montagu heeft zich bij de laatste 16 geschaard na een knappe zege tegen de Thai Anon Aungaphinan: 130-143. Van Montagu had gisteren nog last van de warmte. Vandaag ging het onze landgenoot beter af. Hij zette de Thai Aungaphinan meteen onder de druk met enkele constante 'ends' van telkens 3 pijlen. Maar de Thai was niet onder de indruk en schoot bijna even goed als Van Montagu. Tot end 4. Onze landgenoot zette een knappe score van 30 neer en had zo de gewenste voorsprong vast. Die voorsprong gaf Van Montagu niet meer uit handen. Mede dankzij een gemist schot van de Thai liep de score zelfs nog wat verder uit. Eindstand: 130-143. Dinsdag neemt Van Montagu het op tegen de Iraniër Ramezan Biabani. Inzet: een plekje in de kwartfinales van de Paralympische Spelen.





Van Montagu had gisteren nog last van de warmte. Vandaag ging het onze landgenoot beter af. Hij zette de Thai Aungaphinan meteen onder de druk met enkele constante 'ends' van telkens 3 pijlen.





Maar de Thai was niet onder de indruk en schoot bijna even goed als Van Montagu. Tot end 4. Onze landgenoot zette een knappe score van 30 neer en had zo de gewenste voorsprong vast.

Die voorsprong gaf Van Montagu niet meer uit handen. Mede dankzij een gemist schot van de Thai liep de score zelfs nog wat verder uit. Eindstand: 130-143.





Dinsdag neemt Van Montagu het op tegen de Iraniër Ramezan Biabani. Inzet: een plekje in de kwartfinales van de Paralympische Spelen.

Van Montagu: "Gezien de weersomstandigheden is dit top". Na twaalf 'ends', twaalf keer zes pijlen, totaliseerde de 32-jarige Van Montagu 683 punten. "Daar ben ik heel blij mee. Gezien de weersomstandigheden is dit top", zei hij na afloop. "Ik was vooraf toch wel wat zenuwachtig, maar ik eindig halverwege het pak en laat een aantal zeer goede schutters achter mij." Het weer speelde Van Montagu, die speelt met een borstbeschermer, niet in de kaart. "Ik had het echt lastig met de hitte. Gelukkig was mijn coach er om mij te verzorgen en ook om na elke 'end' ijs in mijn nek te leggen. Zonder hem zou het onmogelijk zijn geweest deze prestatie neer te zetten." Dankzij zijn prestatie plaatst hij zich rechtstreeks voor de 1/16e finales. "Mijn grote doel was vandaag goed doorkomen. Ik kom nu rechtstreeks in de 1/16e finales. Daar ben ik al heel blij mee. Ik ben hier in Tokio niet op zoek naar een medaille. Daarvoor ben ik nog te nieuw in deze sport. Vandaag ging het om een klassement, morgen is het een duel. Maar uiteindelijk ben je toch zelf je eerste opponent. Het is gewoon een droom om hier te zijn."

Het weer speelde Van Montagu, die speelt met een borstbeschermer, niet in de kaart. "Ik had het echt lastig met de hitte. Gelukkig was mijn coach er om mij te verzorgen en ook om na elke 'end' ijs in mijn nek te leggen. Zonder hem zou het onmogelijk zijn geweest deze prestatie neer te zetten."

Dankzij zijn prestatie plaatst hij zich rechtstreeks voor de 1/16e finales. "Mijn grote doel was vandaag goed doorkomen. Ik kom nu rechtstreeks in de 1/16e finales. Daar ben ik al heel blij mee. Ik ben hier in Tokio niet op zoek naar een medaille. Daarvoor ben ik nog te nieuw in deze sport. Vandaag ging het om een klassement, morgen is het een duel. Maar uiteindelijk ben je toch zelf je eerste opponent. Het is gewoon een droom om hier te zijn."

Enkele plaatsen winst in tweede helft van kwalificaties. Piotr Van Montagu heeft in het tweede deel van zijn kwalificatie enkele plaatsjes winst geboekt. Onze landgenoot schoot telkens tussen de 56 en 58 en kon zo nog van de 21e naar de 18e plek stijgen. Onze landgenoot sloot zijn kwalificatie af met 683 punten. Daarmee plaatst hij zich rechtstreeks voor de 1/16e finales van zaterdag. Morgen hoeft hij niet in actie te komen in de 1/32e finales.