Drama voor Vromant: WR in reeksen en medaillerijp, maar toch gediskwalificeerd

07:26 07 uur 26. Het gaat zo ver dat de beelden die Sporza gedraaid heeft nu gebruikt worden om de jury te overtuigen dat er niets mis was met de positie van Ewoud Vromant. Maar ik vrees er een beetje voor. Geert Heremans (Sporza) vanuit Tokio.

06:56 06 uur 56. Diskwalificatie voor Vromant. Plots duiken er donkere wolken op boven het hoofd van Ewoud Vromant. De baanwielrenner zette deze ochtend nog de snelste tijd neer in de reeksen, maar plots verschijnt er DSQ achter zijn naam. Vanuit Tokio wordt ons bevestigd dat hij wel degelijk gediskwalificeerd wordt. Het zou gaan om de positie van zijn zadel, die niet reglementair zou zijn. Vromant en co vechten de diskwalificatie wel nog aan, maar over minder dan anderhalf uur is de finale al.

Vanuit Tokio wordt ons bevestigd dat hij wel degelijk gediskwalificeerd wordt. Het zou gaan om de positie van zijn zadel, die niet reglementair zou zijn. Vromant en co vechten de diskwalificatie wel nog aan, maar over minder dan anderhalf uur is de finale al.

05:17 05 uur 17. Klus geklaard: Vromant in WR naar finale. Ewoud Vromant heeft zijn titelambities nog wat kracht bijgezet. De 37-jarige Vromant kwam als laatste in actie in de reeksen van de C2 3.000m achtervolging. Vromant zag zo drie concurrenten onder zijn eigen wereldrecord duiken. Onze landgenoot wist dus wat hem te doen stond. Vromant ging ietwat voorzichtig van start. Na ronde 1 reed hij op een voorlopig derde plek. Een plek die hem geen strijd om het goud zou opleveren, enkel de beste twee komen daarvoor in aanmerking. Maar Vromant deelde uitstekend in en met twee razendsnelle rondes reed hij zijn eigen wereldrecord van de tabellen. Hij reed maar liefst zes seconden sneller, goed voor een eerste plek. Straks neemt Vromant het in een rechtstreeks duel tegen de Fransman Alexandre Leaute op. Inzet: goud op de Paralympische Spelen.

Vromant ging ietwat voorzichtig van start. Na ronde 1 reed hij op een voorlopig derde plek. Een plek die hem geen strijd om het goud zou opleveren, enkel de beste twee komen daarvoor in aanmerking.

Maar Vromant deelde uitstekend in en met twee razendsnelle rondes reed hij zijn eigen wereldrecord van de tabellen. Hij reed maar liefst zes seconden sneller, goed voor een eerste plek.

Straks neemt Vromant het in een rechtstreeks duel tegen de Fransman Alexandre Leaute op. Inzet: goud op de Paralympische Spelen.

16:47 16 uur 47. Ik beschouw mezelf als de grote favoriet op de achtervolging. Die druk leg ik mezelf op. Ik ga voor goud. Ewoud Vromant.

16:44 16 uur 44. De concurrentie heeft wel niet stilgezeten. Er zijn al 2 renners onder mijn wereldrecord gedoken, alleen is dat niet gehomologeerd. De Fransman die ik 2 jaar geleden op het WK versloeg in de finale is nu nog altijd maar 21. Die zal ongetwijfeld progressie gemaakt hebben. Ewoud Vromant.

