Diederick Schelfhout zet 12e tijd neer in tijdrit op de weg

08:29 08 uur 29. Schelfhout eindigt 12e in de tijdrit. In de C3-klasse heeft Diederick Schelfhout zijn tijdrit op een 12e plek afgesloten. De Belgische renner legde de 24 kilometer op de Fuji Speedway af in een tijd van 38'54"84. Na de 3.000 meter achtervolging en de 1.000 meter tijdrit op de piste kwam Schelfhout voor het eerst op deze Spelen in actie op de weg. Vanaf de start kreeg de baanwielrenner de motor maar moeilijk aan de praat. Al snel werd dan ook al duidelijk dat er geen medaille in de pijplijn zat. Toch verweerde Schelfhout zich kranig, met een uiteindelijke 12e plaats (van de 14 deelnemers) als gevolg. Donderdag komt onze landgenoot ook nog in actie tijdens de wegrit. . Schelfhout eindigt 12e in de tijdrit In de C3-klasse heeft Diederick Schelfhout zijn tijdrit op een 12e plek afgesloten. De Belgische renner legde de 24 kilometer op de Fuji Speedway af in een tijd van 38'54"84.



Na de 3.000 meter achtervolging en de 1.000 meter tijdrit op de piste kwam Schelfhout voor het eerst op deze Spelen in actie op de weg.



Vanaf de start kreeg de baanwielrenner de motor maar moeilijk aan de praat. Al snel werd dan ook al duidelijk dat er geen medaille in de pijplijn zat.



Toch verweerde Schelfhout zich kranig, met een uiteindelijke 12e plaats (van de 14 deelnemers) als gevolg. Donderdag komt onze landgenoot ook nog in actie tijdens de wegrit.

31-08-2021 31-08-2021.

08:44 08 uur 44. Ik mikte op een top 3 in mijn klasse en dat is gelukt. Op het WK had ik op het podium gestaan. Diederick Schelfhout. Ik mikte op een top 3 in mijn klasse en dat is gelukt. Op het WK had ik op het podium gestaan Diederick Schelfhout

08:43 08 uur 43. Diederick Schelfhout: "Tevreden over mijn wedstrijd". Diederick Schelfhout: "Tevreden over mijn wedstrijd"

08:43 08 uur 43. Het is een heel moeilijk nummer omdat we met C1, C2 en C3 samenrijden. C1 en C2 krijgen daarbij een voordeelfactor. Dat speelt in ons nadeel. Diederick Schelfhout. Het is een heel moeilijk nummer omdat we met C1, C2 en C3 samenrijden. C1 en C2 krijgen daarbij een voordeelfactor. Dat speelt in ons nadeel Diederick Schelfhout

07:41 07 uur 41. Schelfhout geraakt niet verder dan een zevende plek in de 1.000m tijdrit. Baanwielrenner Diederick Schelfhout is er niet in geslaagd ons land een nieuwe medaille te bezorgen in het baanwielrennen. Onze landgenoot wou zich, na zijn vijfde plek in de achtervolging gisteren, tonen vandaag op zijn beste nummer: de 1.000m tijdrit. Schelfhout had lessen getrokken uit zijn wedstrijd gisteren. Toen begon onze landgenoot erg snel, maar moest hij dat later bekopen. Dat deed hij vandaag niet. Schelfhout deelde zijn koers goed in, maar kwam niet verder dan een zevende plek. Geen medaille dus voor Schelfhout in het baanwielrennen. Onze landgenoot krijgt nog wel een kans op eremetaal in het wegwielrennen. Daar komt hij aan de start van de tijd- en wegrit. . Schelfhout geraakt niet verder dan een zevende plek in de 1.000m tijdrit Baanwielrenner Diederick Schelfhout is er niet in geslaagd ons land een nieuwe medaille te bezorgen in het baanwielrennen. Onze landgenoot wou zich, na zijn vijfde plek in de achtervolging gisteren, tonen vandaag op zijn beste nummer: de 1.000m tijdrit.

Schelfhout had lessen getrokken uit zijn wedstrijd gisteren. Toen begon onze landgenoot erg snel, maar moest hij dat later bekopen. Dat deed hij vandaag niet. Schelfhout deelde zijn koers goed in, maar kwam niet verder dan een zevende plek.

Geen medaille dus voor Schelfhout in het baanwielrennen. Onze landgenoot krijgt nog wel een kans op eremetaal in het wegwielrennen. Daar komt hij aan de start van de tijd- en wegrit.

27-08-2021 27-08-2021.

07:13 07 uur 13. Dit is een teleurstelling. Een medaille zat er zeker in . Diederick Schelfhout. Dit is een teleurstelling. Een medaille zat er zeker in Diederick Schelfhout

06:48 06 uur 48. Ontgoochelde Schelfhout: "Plots draaiden de benen niet meer, ik snap niet waarom". Ontgoochelde Schelfhout: "Plots draaiden de benen niet meer, ik snap niet waarom"

06:47 06 uur 47. Wat er vandaag inzat, is er niet uitgekomen. Ik moet normaal vier seconden sneller kunnen. Diederick Schelfhout. Wat er vandaag inzat, is er niet uitgekomen. Ik moet normaal vier seconden sneller kunnen Diederick Schelfhout

05:42 05 uur 42. Geen finale voor Schelfhout. Diederick Schelfhout is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de C3 3.000m achtervolging. Schelfhout begon erg snel, maar moest die kanonstart in de twee volgende rondes bekopen. Toch was het nog even nagelbijten voor onze landgenoot. Hoewel de eerste twee posities al weg waren, stond Schelfhout, met nog twee renners te gaan, nog op een derde plek. Daarmee zou hij straks nog mogen strijden om het brons. Die strijdt komt er helaas niet. In de slotrondes duwden de Australiër Nicholas en de Spanjaard Santas Asensio nog een versnelling groter en reden ze alsnog sneller dan Schelfhout, die op een ondankbare vijfde plek eindigt. . Geen finale voor Schelfhout Diederick Schelfhout is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de C3 3.000m achtervolging. Schelfhout begon erg snel, maar moest die kanonstart in de twee volgende rondes bekopen.

Toch was het nog even nagelbijten voor onze landgenoot. Hoewel de eerste twee posities al weg waren, stond Schelfhout, met nog twee renners te gaan, nog op een derde plek. Daarmee zou hij straks nog mogen strijden om het brons.

Die strijdt komt er helaas niet. In de slotrondes duwden de Australiër Nicholas en de Spanjaard Santas Asensio nog een versnelling groter en reden ze alsnog sneller dan Schelfhout, die op een ondankbare vijfde plek eindigt.

05:41 05 uur 41. De wedstrijd van Diederick Schelfhout. De wedstrijd van Diederick Schelfhout

26-08-2021 26-08-2021.

16:42 16 uur 42. Ik zou heel graag eindelijk een paralympische medaille behalen. Ik hoop ook dat het erin zit. Normaal gezien is de kilometer meer mijn nummer, maar dit seizoen heb ik me meer toegelegd op de achtervolging. Diederick Schelfhout. Ik zou heel graag eindelijk een paralympische medaille behalen. Ik hoop ook dat het erin zit. Normaal gezien is de kilometer meer mijn nummer, maar dit seizoen heb ik me meer toegelegd op de achtervolging. Diederick Schelfhout

16:27 16 uur 27. Schelfhout: "De baan voelt heel vertrouwd aan". Schelfhout: "De baan voelt heel vertrouwd aan"

15:04 15 uur 04. Belgische baanwielrenners gaan vol voor de medailles op Paralympische Spelen. Belgische baanwielrenners gaan vol voor de medailles op Paralympische Spelen

24-08-2021 24-08-2021.