05:44

05 uur 44. Deberg: "Tijdrijden is niet mijn specialiteit". In tegenstelling tot Jonas Van de Steene was Jean-François Deberg wel tevreden met zijn prestatie (8e) in de tijdrit. "Tijdrijden is niet mijn specialiteit. Er zijn andere handbikers die er beter in zijn. Morgen is er de wegrit en dat is meer iets voor mij met die intervallen." .