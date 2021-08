Cheng houdt tafeltennisser Bart Brands van zege in zijn debuutmatch

05:45

05 uur 45. Brands gaat strijdend ten onder in debuutmatch. Bart Brands is er niet in geslaagd om bij zijn debuut op de Paralympische Spelen de overwinning te pakken. Brands moest zijn meerdere erkennen in Cheng Ming Chih tegenover zich, de nummer vijf van in Rio. Cheng haalde het uiteindelijk in vier sets: 4-11, 3-11, 14-12 en 8-11. Cheng en Brands begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Beide heren wilden zo weinig mogelijk fouten maken. De wedstrijd ging gelijk op, tot Cheng plots een kleine kloof te pakken had. Brands had even geen verhaal meer tegen het aanvallende geweld van de man uit Chinese Taipei, die zo set 1 op zijn naam schreef. Ook in set 2 moest onze landgenoot de wet van de sterkste ondergaan tegen Cheng. Maar Brands was niet naar Tokio gekomen om zich zomaar neer te leggen bij een verlies. De 33-jarige debutant knokte zich terug in de wedstrijd en kreeg zelfs enkele setpunten. Brands liet er nog enkele liggen, maar bij 13-12 was het wel raak. Die setwinst gaf Brands moed, maar Cheng wou zich niet laten verrassen door onze landgenoot en liet nog even zien waarom hij bij de favorieten voor een medaille behoort. Al moest hij daar wel een sterke Brands voor opzij zetten. Brands deed Cheng na een rally van 25 slagen nog even twijfelen, maar na 28 minuten maakte Cheng er alsnog een einde aan. Morgen krijgt Brands een nieuwe kans. Dan neemt hij het op tegen de Brit Jack Hunter Spivey. De beste twee in de poule gaan door. .