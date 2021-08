Brons! Manon Claeys heeft na individuele test nu ook brons in vrije kür beet

10:18 10 uur 18. Bekijk hier de bronzen oefening van Manon Claeys:. Bekijk hier de bronzen oefening van Manon Claeys:

10:06 10 uur 06. Opnieuw Brons voor Claeys! Manon Claeys heeft na haar bronzen medaille op de individuele test ook brons gepakt in de vrije kür. Onze landgenote behaalde een score van 75.680, goed voor een zesde medaille voor ons land. Na haar bronzen medaille in de individuele oefening, kreeg Manon Claeys vandaag weer een kans op een medaille. Onze landgenote zette met haar paard San Dior 2 een uitstekende oefening neer. Dat zag de jury ook. Die beloonde de para-amazone met een hoge score van 75.680. Goed voor een voorlopig zilveren medaille. Al moesten er nog wel twee atleten hun oefening doen. De Zweeds Etzner Jakobsson ging er al meteen over, dus was het nog bang afwachten tot de oefening van Riskalla, nog zilver op het individuele nummer. De Braziliaan wist zijn goede prestatie van afgelopen donderdag niet de herhalen. Brons dus voor Claeys. Het goud was voor de Nederlandse Sanne Voets die een monsterscore van 82.085 neerzette. De Nederlandse pakte ook al goud in de individuele oefening.

13:14 13 uur 14. Brons voor Claeys! Manon Claeys heeft België na het brons van Griet Hoet opnieuw eremetaal geschonken op de Paralympische Spelen. De para-amazone veroverde met haar paard San Dior 2 brons op de individuele oefening (Graad IV) in het dressuur. Claeys legde een knappe oefening af en scoorde 72,853 punten, op dat moment goed voor de tweede plaats na de Braziliaan Rodolpho Riskalla. Er moesten wel nog enkele kleppers hun proef afleggen. Een van die kleppers was de Nederlandse Sanne Voet. Zij leidde haar paard dominant naar het goud. Verder kwam niemand nog over de score van Claeys. Zo is ze bij haar eerste deelname aan de Spelen meteen goed voor een medaille. Maandag maakt ze ook in de vrije kür nog kans op eremetaal.



13:08 13 uur 08. Het was heel warm en mijn paard was wat gespannen. Dan moet je altijd wat compromissen sluiten, want het is en blijft een man, hé. Een medaille is mogelijk, maar het wordt nog spannend. Manon Claeys. Het was heel warm en mijn paard was wat gespannen. Dan moet je altijd wat compromissen sluiten, want het is en blijft een man, hé. Een medaille is mogelijk, maar het wordt nog spannend. Manon Claeys

13:07 13 uur 07. Manon Claeys na haar oefening: "Tevreden gezien de omstandigheden". Manon Claeys na haar oefening: "Tevreden gezien de omstandigheden"

12:05 Claeys is voorlopig tweede na haar proef. 12 uur 05. Claeys is voorlopig tweede na haar proef.

11:30 11 uur 30. Individuele dressuuroefening. Manon Claeys treedt vandaag aan in de individuele dressuuroefening (Graad IV). Claeys is bezig aan haar eerste Spelen en ambieert een top vijf. Als ze bij de top 8 eindigt plaatst ze zich ook voor de vrije kür, die vindt maandagochtend plaats. . Individuele dressuuroefening Manon Claeys treedt vandaag aan in de individuele dressuuroefening (Graad IV). Claeys is bezig aan haar eerste Spelen en ambieert een top vijf. Als ze bij de top 8 eindigt plaatst ze zich ook voor de vrije kür, die vindt maandagochtend plaats.