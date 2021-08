Ik ben blij dat we eerst de kilometer doen en daarna pas de 3 kilometer. Dan hebben we een soort test event voor ons belangrijkste nummer.

16 uur 36. Ik ben blij dat we eerst de kilometer doen en daarna pas de 3 kilometer. Dan hebben we een soort test event voor ons belangrijkste nummer. Griet Hoet.

16:36

16 uur 36. In Rio reden we nog maar pas met elkaar en hadden we dus nog niet veel ervaring. Nu hebben we de voorbije 5 jaar op elk EK medailles behaald. Dat moet nu ook lukken. Anneleen Monsieur.