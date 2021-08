Brit Hunter Spivey houdt tafeltennisser Bart Brands uit de kwartfinales

11:12 11 uur 12. Geen kwartfinale voor Bart Brands na tweede verliespartij. Bart Brands is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het tafeltennistoernooi. Brands verloor ook zijn tweede wedstrijd en is uitgeschakeld. Brands debuteerde gisteren op de Paralympische Spelen en wou zich ook vandaag tonen. Hij speelde wel meteen met het mes op de keel tegen de Brit Hunter Spivey. Bij verlies mocht Brands zijn koffers pakken. Onze landgenoot begon goed aan de wedstrijd, maar gaandeweg werd duidelijk dat Hunter Spivey een maatje te groot was voor Brands. Set 1 ging dan ook naar de Brit. Maar Brands was niet van zin zich zomaar naar de slachtbank te laden leiden. Hij knokte zich terug in de wedstrijd en won set 2 na zenuwslopend slot. Brands wou meer, maar het was de Brit die opnieuw het laken naar zich toe trok. Onze landgenoot knokte nog voor wat hij waard was, maar moest zich na 33 minuten uiteindelijk gewonnen geven. . Geen kwartfinale voor Bart Brands na tweede verliespartij Bart Brands is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het tafeltennistoernooi. Brands verloor ook zijn tweede wedstrijd en is uitgeschakeld.



Brands debuteerde gisteren op de Paralympische Spelen en wou zich ook vandaag tonen. Hij speelde wel meteen met het mes op de keel tegen de Brit Hunter Spivey. Bij verlies mocht Brands zijn koffers pakken.

Onze landgenoot begon goed aan de wedstrijd, maar gaandeweg werd duidelijk dat Hunter Spivey een maatje te groot was voor Brands. Set 1 ging dan ook naar de Brit.

Maar Brands was niet van zin zich zomaar naar de slachtbank te laden leiden. Hij knokte zich terug in de wedstrijd en won set 2 na zenuwslopend slot.

Brands wou meer, maar het was de Brit die opnieuw het laken naar zich toe trok. Onze landgenoot knokte nog voor wat hij waard was, maar moest zich na 33 minuten uiteindelijk gewonnen geven.

26-08-2021 26-08-2021.

09:50 09 uur 50. Emotionele Brands: "Jaren voor gewerkt". Emotionele Brands: "Jaren voor gewerkt"

07:35 07 uur 35. Emotionele Brands: "Jaren toegewerkt naar dit moment". Bart Brands kon zijn eerste partij op de Paralympische Spelen niet winnen van Cheng Ming Chih. Toch was de 33-jarige Antwerpenaar tevreden na de wedstrijd. "Het is allemaal heel overweldigend", zei Brands in tranen. "Dit zijn mijn eerste Spelen. Dit is hetgeen waar ik al die jaren naar heb toegewerkt. Ik heb genoten van deze ervaring. Ik heb in het verleden al WK's en EK's gespeeld, maar dit is een nog een trapje hoger. Dat merk je aan alles. Ik ben heel blij dat ik dit kan meemaken." "Ik heb mij goed kunnen voorbereiden en had van mijn werkgever zelfs de kans gekregen extra te trainen. Ook hier in Tokio is alles goed verlopen. Ik ben fris begonnen aan de match." "Ik ben dan ook tevreden van mijn wedstrijd", ging Brands verder. "Je speelt tegen een speler, waar je nog nooit eerder tegen hebt gespeeld, met meer ervaring. Voor mij is alles nieuw. Dat is aanpassen. Hij had het hele circus al eens meegemaakt en begon veel beter." "In de eerste twee sets kreeg ik een pak slaag. De derde set speel ik op mijn beste niveau en win ik. In de vierde set ga ik dan weer slecht van start. Ik ben alles bij elkaar genomen zeker tevreden. De kop is eraf." Morgen speelt Brands zijn tweede en laatste wedstrijd in de groepsfase tegen de Brit Jack Hunter Spivey (ITTF 7)."En die ga ik proberen te winnen", besloot hij. "Hopelijk kunnen we zo met drie Belgen naar de kwartfinales." . Emotionele Brands: "Jaren toegewerkt naar dit moment" Bart Brands kon zijn eerste partij op de Paralympische Spelen niet winnen van Cheng Ming Chih. Toch was de 33-jarige Antwerpenaar tevreden na de wedstrijd. "Het is allemaal heel overweldigend", zei Brands in tranen.

"Dit zijn mijn eerste Spelen. Dit is hetgeen waar ik al die jaren naar heb toegewerkt. Ik heb genoten van deze ervaring. Ik heb in het verleden al WK's en EK's gespeeld, maar dit is een nog een trapje hoger. Dat merk je aan alles. Ik ben heel blij dat ik dit kan meemaken."

"Ik heb mij goed kunnen voorbereiden en had van mijn werkgever zelfs de kans gekregen extra te trainen. Ook hier in Tokio is alles goed verlopen. Ik ben fris begonnen aan de match."

"Ik ben dan ook tevreden van mijn wedstrijd", ging Brands verder. "Je speelt tegen een speler, waar je nog nooit eerder tegen hebt gespeeld, met meer ervaring. Voor mij is alles nieuw. Dat is aanpassen. Hij had het hele circus al eens meegemaakt en begon veel beter."

"In de eerste twee sets kreeg ik een pak slaag. De derde set speel ik op mijn beste niveau en win ik. In de vierde set ga ik dan weer slecht van start. Ik ben alles bij elkaar genomen zeker tevreden. De kop is eraf."

Morgen speelt Brands zijn tweede en laatste wedstrijd in de groepsfase tegen de Brit Jack Hunter Spivey (ITTF 7)."En die ga ik proberen te winnen", besloot hij. "Hopelijk kunnen we zo met drie Belgen naar de kwartfinales."

07:34 07 uur 34.