09 uur 05. Enkele plaatsen winst in tweede helft van kwalificaties. Piotr Van Montagu heeft in het tweede deel van zijn kwalificatie enkele plaatsjes winst geboekt. Onze landgenoot schoot telkens tussen de 56 en 58 en kon zo nog van de 21e naar de 18e plek stijgen. Onze landgenoot sloot zijn kwalificatie af op 683 punten. Daarmee plaatst hij zich voor de volgende ronde. Die 1/32e finales staan morgen op de agenda. .

07:56

07 uur 56. Van Montuga is voorlopig 21e. Ook Piotr Van Montagu is aan zijn Paralympische Spelen begonnen. De boogschutter prijkt na deel 1 van de kwalificaties op een 21e plek. Van Montagu deed het zeker niet onaardig. Onze landgenoot schoot bij twee van zijn zes pogingen een score van 58, maar dankzij nog enkele pogingen van 55 en 56, moet Van Montagu voorlopig tevreden zijn met een 21e plek. Met een totale score van 340 staat hij momenteel 12 punten onder de Chinese leider He. Straks volgt de tweede helft. .