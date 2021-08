Bocciaspeler Francis Rombouts (BC2-klasse) is uitgeschakeld. Rombouts, die geboren werd met een hersenverlamming, verloor na zijn eerste ook zijn tweede groepswedstrijd tegen Worawut Saengampa uit Thailand na een tiebreak. Na vier ends gaf het scorebord 2-2 aan, Saengampa haalde het met 1-0 in de tiebreak. Gisteren verloor onze landgenoot met 10-1 van de Slovaak Robert Mezik, morgen volgt nog een duel met de Brit Will Hipwell. Maar dat kan geen soelaas meer brengen. De eerste van elke poule en de beste twee nummers twee stoten door naar de kwartfinales. De 37-jarige Rombouts pakte zilver op het EK 2005. Na een pauze van een 10-tal jaar maakte hij 2 jaar geleden zijn comeback in de competitie.

07:32

07 uur 32. Ik had heel veel last van de stress in het begin. Daardoor was mijn spel minder goed. Nadien was het iets beter. Francis Rombouts.