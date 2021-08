15:06

15 uur 06. Geen medaille voor Minneci in individuele oefening, wel kwalificatie voor vrije kür. Barbara Minneci is buiten de medailles gevallen op de individuele oefening. De amazone werd met haar paard Stuart 6e na een knappe oefening, die beloond werd met een score van 70,853 procent. Minneci finisht wel in de top 8, waarmee ze zich kwalificeert voor de vrije kür van maandag. Het goud ging naar de Tobias Thorning Jorgensen, met een monsterscore van 78,971. De Britse Natasha Baker en de Nederlandse Rixt van der Horst mochten mee op het podium. .