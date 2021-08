Amazone Barbara Minneci grijpt net naast het brons in de vrije kür

Met twee medailles in het dressuur was ons land vandaag al bijzonder succesvol. Daar kon nog eentje bijkomen. Barbara Minneci en haar paard Stuart werden in de individuele test nog vijfde, maar wilden in de vrije kür beter doen.

Minneci zette ook meteen een hoge score neer. Met 73.840 leek ze lang op we naar een nieuwe medaille. Maar topfavoriete Natasha Baker moest haar oefening nog doen.

De Britse greep net naast het goud, maar met haar zilveren medaille duwde ze onze landgenote alsnog van het podium.

Minneci moet zo dus afscheid nemen van de Spelen met een vierde en vijfde plek. Een knappe prestatie 52-jarige Brusselse.