8 (!) goals van Mapreni leveren Belgische goalbalploeg eerste zege op

Onze nationale goalbalmannen zijn uitstekend aan hun toernooi begonnen. Mede dankzij acht goals van Klison Mapreni wonnen onze landgenoten met 10-3 van China. De Belgische goalbalploeg begon met veel ambitie aan hun Paralympische Spelen. De kwartfinales moesten het doel zijn, alles daarboven is meegenomen. Daarvoor moest wel eerst China opzij gezet worden, geen sinecure. Onze landgenoten begonnen verschroeiend aan de wedstrijd en bij de rust stond het al 4-1 in het voordeel van onze nationale goalbalploeg. China probeerde wel maar werd telkens koud gepakt door de verschrikkelijk efficiënte Belgen. Vooral Klison Mapreni bleek een gesel voor de defensie van de Chinezen. Met acht doelpunten kroont Mapreni zich dan ook tot man van de wedstrijd. Dankzij twee strafworpen werd het zelfs nog 10-3. Een perfecte start dus voor onze landgenoten, die het morgen tegen Turkije opnemen in hun tweede groepswedstrijd.