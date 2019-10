Emotionele reacties bij rouwregister Marieke Vervoort: "Het is heel erg"

16:00 Hartverwarmend. 16 uur . Hartverwarmend Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:22 13 uur 22. Marktkraamster in Diest: "Het is heel erg".

13:20 13 uur 20. "Een zeer moedige vrouw". In Diest was het vanochtend markt. Deze marktkraamster is diep getekend door het overlijden van Marieke Vervoort. "Dat meisje heeft volgehouden tot het einde. Ze had heel veel pijn, ze heeft de juiste beslissing genomen. Haar mama is klant bij ons, het is heel erg. Marieke was een zeer moedige vrouw, meer kan ik niet zeggen.".

13:20 13 uur 20. Inwoonster van Diest: "Erg, iemand van 40 jaar afgeven".

13:18 13 uur 18. "Het ging echt niet meer met Marieke". "Ik ken de tante van Marieke goed", zegt een inwoonster van Diest nadat ze het rouwregister gaan tekenen is. "Marieke was een zeer moedige vrouw en een voorbeeld voor iedereen. Er zijn heel veel emoties, ook al wisten we dat dit er zat aan te komen. We wisten dat het echt niet meer ging met haar.".

13:16 13 uur 16. "De stad Diest is in rouw. Marieke was een icoon, sportief en als mens. Haar doorzettingsvermogen en positivisme hebben veel Diestenaren geïnspireerd. We kunnen alleen maar fier op haar zijn. Ze was een echte winnaar.". Schepen van Sport Rick Brans.

