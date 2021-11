WK padel: Nu winnen de Belgische vrouwen en verliezen de mannen

21:02

21 uur 02. Nederlaag voor de mannen, zege voor de vrouwen. De Belgische mannenploeg is tegen een 3-0 nederlaag aangelopen tegen Brazilië. Het eerste duel verloren Jerome Peeters en Laurent Montoisy met 6-2 en 6-4 van Lucas De Oliveira Campagnolo en Lucas Da Cunha Bergamini. Nadien was er een nederlaag (7-6 (7/4) en 6-3) van Clement Geens en Jeremy Gala tegen Pablo Jose Mongelo De Lima en Lucas Silveira Da Cunha. De confrontatie werd afgesloten met de nederlaag (7-6 (8/6) en 7-5) van Bram Coenen en Nick Braet tegen Joao Pedro Palma Florez Rodrigues en Matheus De Avila Simonato. Maandag waren de Belgen met 3-0 te sterk voor het gastland, de groepsfase sluiten ze zondag af met een duel tegen Italië. De Belgische vrouwen boekten dinsdag tegen Denemarken hun eerste overwinning, na de 3-0 nederlaag tegen Italië van maandag. An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert haalden het met twee keer 6-2, nadien volgde er een zege van Babette Wyckaert en Elyne Boeykens met 6-2 en 6-4. In het slotduel was er een 7-6 (7/2) en 6-4 zege van Marie Maligo en Dorien Cuypers. Woensdag sluiten ze af met het duel tegen Nederland. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen plaatsen de beste twee landen in elk van de vier groepen zich voor de kwartfinales. De laatste twee landen spelen klassementswedstrijden voor de plaatsen 9 tot en met 16. .