WK padel: Belgische vrouwen moeten meerdere erkennen in topfavoriet Spanje

15:55 15 uur 55. Topfavoriet Spanje maatje te groot voor België: 3-0. De Belgische vrouwen hebben in de kwartfinales kennisgemaakt met de suprematie van hun Spaanse collega's. Zij wonnen de interland zonder setverlies. Dorien Cuypers en Evelyne Dom verloren hun match met 6-0 en 6-0, Elyne Boeykens en Helena Wyckaert wisten een spel te winnen (6-0 en 6-1). Astrid Dierckx en An-Sophie Mestach tenslotte wonnen 3 games: 6-0 en 6-3. . Topfavoriet Spanje maatje te groot voor België: 3-0 De Belgische vrouwen hebben in de kwartfinales kennisgemaakt met de suprematie van hun Spaanse collega's. Zij wonnen de interland zonder setverlies.

"Spanje wordt heel moeilijk". In de kwartfinales botsen de Belgische vrouwen op topfavoriet Spanje. "Dat wordt heel moeilijk", weet Helena Wyckaert. "Spanje is de wereldkampioen en het niveau van de Spaanse vrouwen ligt echt heel hoog." "Wij hopen om een goeie match te spelen en hopelijk wordt het een leuke ervaring."



09:49 09 uur 49. De stadions hier in Qatar zitten niet vol, maar het is echt wel een ervaring. Zo'n organisatie heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs de Spaanse toppers zijn onder de indruk. Helena Wyckaert. De stadions hier in Qatar zitten niet vol, maar het is echt wel een ervaring. Zo'n organisatie heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs de Spaanse toppers zijn onder de indruk. Helena Wyckaert

"Hoopten op Frankrijk in de kwartfinales". In de kwartfinales botsen de Belgische vrouwen op topfavoriet Spanje. "We hadden gehoopt om na de loting Frankrijk te treffen", bekent Helena Wyckaert. "Op het EK hebben we ook tegen de Fransen gespeeld en verloren we met 2-1, al lagen er toen wel kansen. Het was mooi geweest als we revanche konden nemen." "Ons doel was de kwartfinales, maar eens je daar staat, wil je altijd meer. Je wilt altijd zo ver mogelijk geraken."



Wyckaert: "Ons doel bereikt". De Belgische vrouwen kunnen na 2 zeges en 1 nederlaag tevreden terugblikken op de groepsfase. "We wisten dat Italië een moeilijke opdracht zou worden. Zij spelen allemaal in het profcircuit. We hebben ons proberen te weren, maar Italië was een maatje te groot", reageert Helena Wyckaert. "Dat hebben we goedgemaakt door met duidelijke cijfers te winnen van Denemarken en Nederland. Het was ons doel om de top 8 te halen en dat is nu gelukt."



20:59 20 uur 59. Belgische vrouwen naar de kwartfinale. De Belgische vrouwenploeg heeft zich bij de beste 8 geplaatst op het WK padel. Na een nederlaag tegen Italië waren er overwinningen tegen Denemarken en vandaag ook Nederland. De Nederlandse vrouwen bleken uiteindelijk een eitje voor het Belgische zestal. Het duo Mestach/Helena Wyckaert verloor maar 3 games, Boeykens/Babettte Wyckaert moest maar 4 games inleveren en ook Maligo/Cuypers klaarde de klus in 2 sets, goed voor een droge 3-0 in totaal. . Belgische vrouwen naar de kwartfinale De Belgische vrouwenploeg heeft zich bij de beste 8 geplaatst op het WK padel. Na een nederlaag tegen Italië waren er overwinningen tegen Denemarken en vandaag ook Nederland. De Nederlandse vrouwen bleken uiteindelijk een eitje voor het Belgische zestal. Het duo Mestach/Helena Wyckaert verloor maar 3 games, Boeykens/Babettte Wyckaert moest maar 4 games inleveren en ook Maligo/Cuypers klaarde de klus in 2 sets, goed voor een droge 3-0 in totaal.

20:57 20 uur 57. Belgische mannen uitgeschakeld. De Belgische mannen hebben de groepsfase niet overleefd. De laatste match tegen Italië was de sleutelmatch, maar het was snel duidelijk dat de Italianen een maatje te groot waren. De 3 Belgische duo's (Coene/Braet, Gala/Geens en Montoisy/Peeters) verloren hun matchen allemaal in 2 sets. . Belgische mannen uitgeschakeld De Belgische mannen hebben de groepsfase niet overleefd. De laatste match tegen Italië was de sleutelmatch, maar het was snel duidelijk dat de Italianen een maatje te groot waren. De 3 Belgische duo's (Coene/Braet, Gala/Geens en Montoisy/Peeters) verloren hun matchen allemaal in 2 sets.

21:02 21 uur 02. Nederlaag voor de mannen, zege voor de vrouwen. De Belgische mannenploeg is tegen een 3-0 nederlaag aangelopen tegen Brazilië. Het eerste duel verloren Jerome Peeters en Laurent Montoisy met 6-2 en 6-4 van Lucas De Oliveira Campagnolo en Lucas Da Cunha Bergamini. Nadien was er een nederlaag (7-6 (7/4) en 6-3) van Clement Geens en Jeremy Gala tegen Pablo Jose Mongelo De Lima en Lucas Silveira Da Cunha. De confrontatie werd afgesloten met de nederlaag (7-6 (8/6) en 7-5) van Bram Coenen en Nick Braet tegen Joao Pedro Palma Florez Rodrigues en Matheus De Avila Simonato. Maandag waren de Belgen met 3-0 te sterk voor het gastland, de groepsfase sluiten ze zondag af met een duel tegen Italië. De Belgische vrouwen boekten dinsdag tegen Denemarken hun eerste overwinning, na de 3-0 nederlaag tegen Italië van maandag. An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert haalden het met twee keer 6-2, nadien volgde er een zege van Babette Wyckaert en Elyne Boeykens met 6-2 en 6-4. In het slotduel was er een 7-6 (7/2) en 6-4 zege van Marie Maligo en Dorien Cuypers. Woensdag sluiten ze af met het duel tegen Nederland. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen plaatsen de beste twee landen in elk van de vier groepen zich voor de kwartfinales. De laatste twee landen spelen klassementswedstrijden voor de plaatsen 9 tot en met 16. . Nederlaag voor de mannen, zege voor de vrouwen De Belgische mannenploeg is tegen een 3-0 nederlaag aangelopen tegen Brazilië. Het eerste duel verloren Jerome Peeters en Laurent Montoisy met 6-2 en 6-4 van Lucas De Oliveira Campagnolo en Lucas Da Cunha Bergamini. Nadien was er een nederlaag (7-6 (7/4) en 6-3) van Clement Geens en Jeremy Gala tegen Pablo Jose Mongelo De Lima en Lucas Silveira Da Cunha. De confrontatie werd afgesloten met de nederlaag (7-6 (8/6) en 7-5) van Bram Coenen en Nick Braet tegen Joao Pedro Palma Florez Rodrigues en Matheus De Avila Simonato. Maandag waren de Belgen met 3-0 te sterk voor het gastland, de groepsfase sluiten ze zondag af met een duel tegen Italië.



De Belgische vrouwen boekten dinsdag tegen Denemarken hun eerste overwinning, na de 3-0 nederlaag tegen Italië van maandag. An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert haalden het met twee keer 6-2, nadien volgde er een zege van Babette Wyckaert en Elyne Boeykens met 6-2 en 6-4. In het slotduel was er een 7-6 (7/2) en 6-4 zege van Marie Maligo en Dorien Cuypers. Woensdag sluiten ze af met het duel tegen Nederland.



Zowel bij de mannen als bij de vrouwen plaatsen de beste twee landen in elk van de vier groepen zich voor de kwartfinales. De laatste twee landen spelen klassementswedstrijden voor de plaatsen 9 tot en met 16.

16-11-2021 Belgische mannen openen met zege. De Belgische mannen (6e op de wereldranking) zijn uitstekend begonnen aan het WK padel. Gastland Qatar ging voor de bijl met 3-0. België begon met een overwinning in twee sets (6-2, 6-3) van Laurent Montoisy en Jérôme Peeters. Clément Geens en François Gardier volgden hun voorbeeld met een 6-2 en 6-1-overwinning. Dominique Coene en Jérémy Gala zetten de kers op de taart met een nieuwe demonstratie (6-0, 6-1). Er staan nog groepsmatchen tegen Brazilië en Italië op het programma. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.



België begon met een overwinning in twee sets (6-2, 6-3) van Laurent Montoisy en Jérôme Peeters. Clément Geens en François Gardier volgden hun voorbeeld met een 6-2 en 6-1-overwinning. Dominique Coene en Jérémy Gala zetten de kers op de taart met een nieuwe demonstratie (6-0, 6-1).



Er staan nog groepsmatchen tegen Brazilië en Italië op het programma. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

Belgische vrouwen gaan de boot in. In hun eerste groepsmatch waren de Belgische vrouwen niet opgewassen tegen Italië. België won geen enkele set na nederlagen van de duo's Helena Wyckaert/Marie Maligo (6-0, 6-3), Dorien Cuypers/Evelyne Dom (6-2, 6-1) en An-Sophie Mestach/Astrid Dierckx (7-5, 6-3). Tegen Nederland en Denemarken krijgt België in de volgende matchen de kans om deze slechte start om te buigen. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.



Tegen Nederland en Denemarken krijgt België in de volgende matchen de kans om deze slechte start om te buigen. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

