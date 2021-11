De Belgische mannen (6e op de wereldranking) zijn uitstekend begonnen aan het WK padel. Gastland Qatar ging voor de bijl met 3-0. België begon met een overwinning in twee sets (6-2, 6-3) van Laurent Montoisy en Jérôme Peeters. Clément Geens en François Gardier volgden hun voorbeeld met een 6-2 en 6-1-overwinning. Dominique Coene en Jérémy Gala zetten de kers op de taart met een nieuwe demonstratie (6-0, 6-1). Er staan nog groepsmatchen tegen Brazilië en Italië op het programma. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

19 uur 56. Belgische mannen openen met zege. De Belgische mannen (6e op de wereldranking) zijn uitstekend begonnen aan het WK padel. Gastland Qatar ging voor de bijl met 3-0. België begon met een overwinning in twee sets (6-2, 6-3) van Laurent Montoisy en Jérôme Peeters. Clément Geens en François Gardier volgden hun voorbeeld met een 6-2 en 6-1-overwinning. Dominique Coene en Jérémy Gala zetten de kers op de taart met een nieuwe demonstratie (6-0, 6-1). Er staan nog groepsmatchen tegen Brazilië en Italië op het programma. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales. .

19:55

19 uur 55. Belgische vrouwen gaan de boot in. In hun eerste groepsmatch waren de Belgische vrouwen niet opgewassen tegen Italië. België won geen enkele set na nederlagen van de duo's Helena Wyckaert/Marie Maligo (6-0, 6-3), Dorien Cuypers/Evelyne Dom (6-2, 6-1) en An-Sophie Mestach/Astrid Dierckx (7-5, 6-3). Tegen Nederland en Denemarken krijgt België in de volgende matchen de kans om deze slechte start om te buigen. De top 2 van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales. .