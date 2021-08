Philippaerts: "Pieter Devos is geen verzwakking voor het jumpingteam"

10:13 10 uur 13. "We maken zeker kans op een medaille". De kwalificaties van de teamcompetitie staan vandaag op het programma om 12.00 u. Morgen wordt de finale gereden met de tien beste teams. Is België daarbij? "Ik denk dat we zeker kans maken op een medaille", zegt Ludo Philippaerts. . "We maken zeker kans op een medaille" De kwalificaties van de teamcompetitie staan vandaag op het programma om 12.00 u. Morgen wordt de finale gereden met de tien beste teams.

10:08 10 uur 08. Pieter Devos is zeker geen verzwakking. Alle ruiters die in Tokio zijn, zijn mekaar waard. Pieter zal erop gebrand zijn om iets te laten zien. Ludo Philippaerts.

10:05 10 uur 05. Ludo Philippaerts: "Denk dat ze gaan uitpakken". Ludo Philippaerts nam als ruiter vier keer deel aan de Olympische Spelen, in Sydney en Athene viel hij net naast het podium. De geknipte man dus om de kansen van de Belgen in te schatten. Wat verwacht hij van de teamcompetitie? "Het zal een beetje mee moeten zitten. Je kan heel goed in vorm zijn, maar toch moet je wat geluk hebben ook. Ik denk dat ze in de teamcompetitie echt gaan uitpakken."

"Het zal een beetje mee moeten zitten. Je kan heel goed in vorm zijn, maar toch moet je wat geluk hebben ook. Ik denk dat ze in de teamcompetitie echt gaan uitpakken."

10:03 10 uur 03. We zijn de laatste jaren heel goed bezig en we hebben veel goede paarden en ruiters. Het zou mooi zijn mochten ze het afwerken in Tokio. Het is van 1976 dat we een medaille gepakt hebben. Ludo Philippaerts.

