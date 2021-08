LIVESTREAM: geen medaille voor de Belgische jumpingruiters

13:19 13 uur 19. De nummer 9 van de wereld kan zich niet plaatsen voor de barrages. De Ier Darragh kan niet foutloos blijven met zijn paard Cartello. . De nummer 9 van de wereld kan zich niet plaatsen voor de barrages. De Ier Darragh kan niet foutloos blijven met zijn paard Cartello.

13:18 13 uur 18. De laatste twee ruiters maken zich klaar. De Ier Darragh en de Brit Maher gaan op zoek naar een plaats in de barrages. Blijven ze foutloos? . De laatste twee ruiters maken zich klaar. De Ier Darragh en de Brit Maher gaan op zoek naar een plaats in de barrages. Blijven ze foutloos?

13:11 13 uur 11. Nederlander Van der Vleuten naar barrages! De Nederlander Maikel van der Vleuten blijft foutloos in 85"31. Hij mag zich opmaken voor de barrages met de snelste tijd tot nu toe. . Nederlander Van der Vleuten naar barrages! De Nederlander Maikel van der Vleuten blijft foutloos in 85"31. Hij mag zich opmaken voor de barrages met de snelste tijd tot nu toe.

13:07 13 uur 07. Ook Wathelet blijft niet foutloos . Ook Wathelet blijft niet foutloos

13:06 13 uur 06. Ook geen medaille voor Wathelet! Jammer! Wathelet rijdt een prima wedstrijd, maar ook hij kan niet foutloos blijven. Vier strafpunten door één foutje. Zonder die fout had Wathelet de snelste tijd in de barrages gehad. Geen medaille dus voor België in de jumping. . Ook geen medaille voor Wathelet! Jammer! Wathelet rijdt een prima wedstrijd, maar ook hij kan niet foutloos blijven. Vier strafpunten door één foutje. Zonder die fout had Wathelet de snelste tijd in de barrages gehad.

Geen medaille dus voor België in de jumping.

13:05 13 uur 05. Whathelet maakt zich klaar voor zijn wedstrijd. Kan hij wel foutloos blijven en de Belgische eer redden? . Whathelet maakt zich klaar voor zijn wedstrijd. Kan hij wel foutloos blijven en de Belgische eer redden?

13:01 13 uur 01. Paard van Bruynseels weigert al snel dienst. Paard van Bruynseels weigert al snel dienst

13:00 13 uur . Bruynseels dan toch in actie, maar paard werkt niet mee! Bruynseels komt dan toch de piste op met zijn paard. Maar ook zijn paard heeft er duidelijk geen zin in. Bruynseels krijgt zijn paard niet onder controle. Voorlopig is het niet het dagje van de Belgen. Alle Belgische hoop ligt nu bij Wathelet. . Bruynseels dan toch in actie, maar paard werkt niet mee! Bruynseels komt dan toch de piste op met zijn paard. Maar ook zijn paard heeft er duidelijk geen zin in. Bruynseels krijgt zijn paard niet onder controle.

Voorlopig is het niet het dagje van de Belgen. Alle Belgische hoop ligt nu bij Wathelet.

12:58 12 uur 58. 1, 2 en 3 voor Zweden voorlopig! Zweden boven in het paardrijden. Ook Fredricson blijft foutloos. Hij mag met twee landgenoten en de Japanner Fukushima naar de barrages. . 1, 2 en 3 voor Zweden voorlopig! Zweden boven in het paardrijden. Ook Fredricson blijft foutloos. Hij mag met twee landgenoten en de Japanner Fukushima naar de barrages.

12:57 12 uur 57. We hebben voorlopig nog geen nieuws van Bruynseels. De volgende Belg die in zal komen is Wathelet met zijn paard Navados. . We hebben voorlopig nog geen nieuws van Bruynseels. De volgende Belg die in zal komen is Wathelet met zijn paard Navados.

12:56 12 uur 56. Drama voor Guéry op de laatste hindernis. Drama voor Guéry op de laatste hindernis

12:55 12 uur 55. Paard van Guery weigert laatste horde! Drama voor Guery! Hij bleef foutloos, maar zijn paard weigert dienst aan de laatste horde. Ook de tijd zou nipt geweest zijn voor Guery. . Paard van Guery weigert laatste horde! Drama voor Guery! Hij bleef foutloos, maar zijn paard weigert dienst aan de laatste horde. Ook de tijd zou nipt geweest zijn voor Guery.

12:54 12 uur 54. Jerome Guery begint eraan! De eerste belg komt nu in actie, het is niet Bruynseels, maar wel Guery! . Jerome Guery begint eraan! De eerste belg komt nu in actie, het is niet Bruynseels, maar wel Guery!

12:53 12 uur 53. Geen medaille voor Deusser. De topfavoriet zal geen medaille behalen. De Duitser druipt teleurgesteld af na 8 foutjes. . Geen medaille voor Deusser De topfavoriet zal geen medaille behalen. De Duitser druipt teleurgesteld af na 8 foutjes.

12:49 12 uur 49. Het is nog even wachten op Bruynseels. De Duitser Deusser, één van de favorieten in Tokio, begint aan zijn parcours. Het is nog onduidelijk waarom Bruynseels niet meteen in actie kwam. . Het is nog even wachten op Bruynseels. De Duitser Deusser, één van de favorieten in Tokio, begint aan zijn parcours. Het is nog onduidelijk waarom Bruynseels niet meteen in actie kwam.

12:48 12 uur 48. Eerste Belg gaat beginnen: Bruynseels maakt zich klaar. De eerste Belg zal in actie komen. Wat kan Bruynseels op dit zware parcours? . Eerste Belg gaat beginnen: Bruynseels maakt zich klaar De eerste Belg zal in actie komen. Wat kan Bruynseels op dit zware parcours?

12:45 12 uur 45. De Brit Peter Charles pakte ooit goud in Londen in de paardensport. Zijn zoon Harry Charles doet het voorlopig een stuk minder. Hij maakt teveel fouten en trekt zich terug. . De Brit Peter Charles pakte ooit goud in Londen in de paardensport. Zijn zoon Harry Charles doet het voorlopig een stuk minder. Hij maakt teveel fouten en trekt zich terug.

12:41 12 uur 41. Baryard-Johnsson als derde foutloos! De Zweedse Malin Baryard-Johnsson rijdt met haar Belgisch paard Indiana een prima wedstrijd. Ze blijft foutloos en nipt binnen de tijdslimiet. Ze gaan nu al met drie naar de barrages, waarvan twee uit Zweden. . Baryard-Johnsson als derde foutloos! De Zweedse Malin Baryard-Johnsson rijdt met haar Belgisch paard Indiana een prima wedstrijd. Ze blijft foutloos en nipt binnen de tijdslimiet. Ze gaan nu al met drie naar de barrages, waarvan twee uit Zweden.

12:37 12 uur 37. Fukushima blijft als tweede ruiter foutloos. De Japanner Fukushima blijft foutloos. Hij gaat dus sowieso naar de barrages, want ook de Zweed Von Eckermann bleef foutloos. De Japanner is wel 2 seconden trager dan de Zweed. . Fukushima blijft als tweede ruiter foutloos De Japanner Fukushima blijft foutloos. Hij gaat dus sowieso naar de barrages, want ook de Zweed Von Eckermann bleef foutloos. De Japanner is wel 2 seconden trager dan de Zweed.