LIVESTREAM: Bereiken de ambitieuze jumpingruiters de landenfinale?

12:44 12 uur 44. De laatste rechte lijn is een hele vervelende en Devos doet het zowaar foutloos. Hij komt net wat te laat binnen, goed voor 1 strafpuntje. Dit is een uitstekende start.

12:41 12 uur 41. Daar is Pieter Devos. Onze "invaller" Pieter Devos mag proberen een sterk resultaat neer te zetten. Plaatst hij onze landgenoten meteen in de top van het klassement?

12:41 12 uur 41. Brazilië naast Zweden. Ook de Braziliaan Zanotelli loodst Edgar M naar een perfect rondje binnen de tijd. Zweden naast Brazilië met 0 strafpunten.

12:33 12 uur 33. Frankrijk en Zweden krikken het niveau stevig op. Henrik von Eckermann is samen met zijn King Edward foutloos en binnen de tijd! Straffe prestatie. Zweden staat meteen op kop.

12:25 12 uur 25. Val van Sweetnam en zijn paard Alejandro.

12:22 12 uur 22. Ieren mogen goed resultaat vergeten. De sterkere landen zijn nu aan zet, te beginnen met Ierland. Maar voor Shane Sweetnam en zijn paard Alejandro gaat het meteen fout. Alejandro lijkt zich bij een van de eerste hindernissen al te blesseren waarna het van kwaad naar erger gaat. Uiteindelijk komt Alejandro ten val, opgave en een ferme tegenvaller voor Ierland in deze teamcompetitie.

12:11 12 uur 11. Matige start. Na Tsjechië loopt het ook bij China, Japan en Israël niet echt van een leien dakje met telkens meer dan 8 strafpunten. De 57-jarige Mexicaan Gonzalez laat wel zien hoe het moet en werkt het rondje foutloos af, maar komt wel net wat te laat binnen. Met 1 strafpuntje staat hij momenteel op kop.

12:01 12 uur 01. Ondrej Zvara gaat meteen ruim over de toegestane tijd en maakt ook enkele foutjes, geen al te beste start voor de Tsjechen dus. China is nu aan de beurt, het is nog even wachten op onze landgenoten die er als 17e aan beginnen.

12:00 12 uur . Eerste ronde. We beginnen aan de eerste ronde! Het zijn de Tsjechen die de spits mogen afbijten. Elk land mag nu 1 deelnemer naar voor schuiven, nadien volgt een korte pauze.

11:40 11 uur 40. "Angstaanjagende" sumoworstelaar is verdwenen. De omloop die de paarden straks moeten springen, is lichtjes aangepast in vergelijking met de individuele competitie. Onder meer een beeld van een sumoworstelaar, die heel wat paarden angst inboezemde, is verwijderd en ook de oxers omringd met Japanse kerselaars wordt vervangen.

10:13 10 uur 13. "We maken zeker kans op een medaille". De kwalificaties van de teamcompetitie staan vandaag op het programma om 12.00 u. Morgen wordt de finale gereden met de tien beste teams. Is België daarbij? "Ik denk dat we zeker kans maken op een medaille", zegt Ludo Philippaerts.

Is België daarbij? "Ik denk dat we zeker kans maken op een medaille", zegt Ludo Philippaerts.

10:08 10 uur 08. Pieter Devos is zeker geen verzwakking. Alle ruiters die in Tokio zijn, zijn mekaar waard. Pieter zal erop gebrand zijn om iets te laten zien. Ludo Philippaerts.

10:05 10 uur 05. Ludo Philippaerts: "Denk dat ze gaan uitpakken". Ludo Philippaerts nam als ruiter vier keer deel aan de Olympische Spelen, in Sydney en Athene viel hij net naast het podium. De geknipte man dus om de kansen van de Belgen in te schatten. Wat verwacht hij van de teamcompetitie? "Het zal een beetje mee moeten zitten. Je kan heel goed in vorm zijn, maar toch moet je wat geluk hebben ook. Ik denk dat ze in de teamcompetitie echt gaan uitpakken."

"Het zal een beetje mee moeten zitten. Je kan heel goed in vorm zijn, maar toch moet je wat geluk hebben ook. Ik denk dat ze in de teamcompetitie echt gaan uitpakken."

10:03 10 uur 03. We zijn de laatste jaren heel goed bezig en we hebben veel goede paarden en ruiters. Het zou mooi zijn mochten ze het afwerken in Tokio. Het is van 1976 dat we een medaille gepakt hebben. Ludo Philippaerts.

09:57 09 uur 57. Kijk naar Okiru, met onder andere Ludo Philippaerts:. Kijk naar Okiru, met onder andere Ludo Philippaerts: