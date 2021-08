Jumpingruiters springen moeiteloos naar de finale in de landencompetitie

Devos kwam als eerste aan de beurt en legde een foutloos parcours af: "Ik ben zeer tevreden, het is ook een mentale beproeving geweest voor ik hier aan de start kon komen. Ik vertrouwde in mijn paard en ze heeft mij heel veel teruggegeven. Als invaller voel je een enorme druk en dat we dit dan kunnen neerzetten, geeft een enorme voldoening."

"Er is geen schrapresultaat dus de druk is enorm. Er mag niet veel foutgaan want je hebt toch ook verantwoording af te leggen aan je teamgenoten. We gevoel zit goed, maar we hebben nog niets gewonnen."

Wathelet was ook zeer opgelucht na afloop: "De paarden hebben het eigenlijk perfect gedaan. Het is nu aan ons om op dit elan verder te gaan. Morgen moeten onze paarden weer fris zijn want het zijn al zware dagen geweest."

"Om binnen de tijd te zijn was niet zo van belang, we wilden vooral zo weinig mogelijk strafpunten krijgen. We hebben getoond dat we er staan, onze paarden zijn in vorm en klaar. Morgen beginnen we weer van 0 en de lat zal hoger liggen, dan moeten we bewijzen dat we ons kunnen meten met de allerbeste landen."