Olympische helden zijn gehuldigd op Grote Markt in Brussel

De Belgische atleten die op de voorbije Olympische Spelen een medaille of een top 8-plaats behaald hebben, zijn vandaag in de bloemetjes gezet op de Grote Markt in Brussel. De publieke opkomst was beperkt, maar de zon, muziek en olympische beelden zorgden voor een feestelijk gebeuren. Herbeleef de huldiging op het balkon in de foto's en beelden hieronder.