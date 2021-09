LIVE: Vier mee met olympische helden tijdens huldiging op Grote Markt in Brussel

14:56 14 uur 56. 7 medailles en 26 top 8-plaatsen. In Tokio behaalde Team Belgium 7 medailles (3x goud, 1x zilver en 3x brons) en 26 top 8-plaatsen in totaal. En dat wordt gevierd op de Grote Markt in Brussel. Olympische kampioenen Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions, samen met Wout van Aert en tal van andere atleten zullen er aanwezig zijn. Vanaf 14.30u zorgt een dj voor muziek, met beelden van de Spelen erbij. Om 16u verschijnen de olympiërs op het balkon van het Brusselse stadhuis. . 7 medailles en 26 top 8-plaatsen In Tokio behaalde Team Belgium 7 medailles (3x goud, 1x zilver en 3x brons) en 26 top 8-plaatsen in totaal. En dat wordt gevierd op de Grote Markt in Brussel.



Olympische kampioenen Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions, samen met Wout van Aert en tal van andere atleten zullen er aanwezig zijn.



Vanaf 14.30u zorgt een dj voor muziek, met beelden van de Spelen erbij. Om 16u verschijnen de olympiërs op het balkon van het Brusselse stadhuis.

14:25 Fans van het vroege uur. 14 uur 25. Fans van het vroege uur

13:56 13 uur 56. De keuze van vrijdag 3 september is niet toevallig. Diezelfde dag vindt namelijk enkele kilometers verder de Memorial Van Damme plaats, een prachtig internationaal uithangbord voor Brussel en voor België. Bovendien worden onze atleten tijdens de Memorial geëerd tijdens een Parade Team Belgium. BOIC. De keuze van vrijdag 3 september is niet toevallig. Diezelfde dag vindt namelijk enkele kilometers verder de Memorial Van Damme plaats, een prachtig internationaal uithangbord voor Brussel en voor België. Bovendien worden onze atleten tijdens de Memorial geëerd tijdens een Parade Team Belgium. BOIC

13:54 13 uur 54. Feestje vanaf 14.30 u. Iedereen is vanaf 14.30 u welkom op de Grote Markt in Brussel voor een olympisch feestje, met muziek en ook beelden van de Olympische Spelen. Fans moeten wel in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. . Feestje vanaf 14.30 u Iedereen is vanaf 14.30 u welkom op de Grote Markt in Brussel voor een olympisch feestje, met muziek en ook beelden van de Olympische Spelen. Fans moeten wel in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket.

13:53 13 uur 53. Deze Team Belgium-atleten zijn ambassadeurs van de waarden gelijkheid, niet-discriminatie, participatie en solidariteit, eigenschappen die zowel de Stad Brussel als het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité nauw aan het hart liggen. Brussels burgemeester Philippe Close. Deze Team Belgium-atleten zijn ambassadeurs van de waarden gelijkheid, niet-discriminatie, participatie en solidariteit, eigenschappen die zowel de Stad Brussel als het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité nauw aan het hart liggen. Brussels burgemeester Philippe Close

13:47 13 uur 47. De grote namen zijn erbij. Zullen er vanmiddag onder meer bij zijn: Bashir Abdi, de ruiters Wathelet, Guery en Devos, Matthias Casse, Nafi Thiam, Nina Derwael, Wout van Aert en de Red Lions. . De grote namen zijn erbij Zullen er vanmiddag onder meer bij zijn: Bashir Abdi, de ruiters Wathelet, Guery en Devos, Matthias Casse, Nafi Thiam, Nina Derwael, Wout van Aert en de Red Lions.