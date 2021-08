LIVESTREAM: Naert en Abdi in de kopgroep, Kersten kiest voor eigen tempo

01:24 01 uur 24. Naert en Abdi weten perfect wat ze moeten doen in de race. Marc Willems. Naert en Abdi weten perfect wat ze moeten doen in de race Marc Willems

25 km: Abdi en Naert in de kopgroep, Kersten schuift op. Wervelwind Kipchoge woelt door de kopgroep. De man waar hij zonet een vuistje aan gaf (Do Nascimento), wordt helemaal weggeblazen. Hij strompelt naar de kant en komt ten val. In eerste instantie probeert hij nog verder te lopen, maar zijn race lijkt er nu op te zitten. Het Belgische duo Abdi/Naert blijft zich voorlopig wel achter het Keniaanse windschermte nestelen.

Het Belgische duo Abdi/Naert blijft zich voorlopig wel achter het Keniaanse windschermte nestelen.

Koen is in de vorm van zijn leven. Alles hangt nu van het weer af! Raymond Van Paemel, trainer Koen Naert.

01:00 01 uur . Vuistje van Kipchoge: "Als je dat kan, ...". Vuistje van Kipchoge: "Als je dat kan, ..."

Kipchoge lacht in zijn vuistje. Bashir Abdi en Koen Naert verschuilen zich nog steeds in de kopgroep, die na 46'03" onder de boog van de 15 kilometer passeert. Ondertussen is de Keniaanse topfavoriet Eliud Kipchoge op zijn troon gaan zitten. Hij voert al meteen het tempo aan. Dat gaat duidelijk van harte: wde gewezen olympische kampioen van Rio heeft nog tijd om een vuistje aan de Braziliaan Do Nascimento te geven.

00:50 00 uur 50. "Hier, mooie beelden van Bashir Abdi". "Hier, mooie beelden van Bashir Abdi"

Daar gaan we WEER. De olympische marathonwedstrijd is van Tokio naar Sapporo, waar het traditioneel koeler is, verplaatst. Maar de atleten kunnen ook vandaag de hitte vandaag niet ontlopen. Gisteren trotseerden de vrouwelijke marathonloopsters de Japanse zon al. In een gevecht tegen de hitte parkeerde de ene na de andere loopster zich langs het parcours. Zo staakten ook de Keniaanse wereldkampioene Chepngetich en de Israëlische toploopster Salpeter plots de strijd. Die laatste liep op de derde plaats. Ook vandaag is het zweten. De gewezen olympische kampioen van Londen staat voorovergebogen op de stoep.



In een gevecht tegen de hitte parkeerde de ene na de andere loopster zich langs het parcours. Zo staakten ook de Keniaanse wereldkampioene Chepngetich en de Israëlische toploopster Salpeter plots de strijd. Die laatste liep op de derde plaats.

Ook vandaag is het zweten. De gewezen olympische kampioen van Londen staat voorovergebogen op de stoep.

Kersten kiest eigen tempo. Dieter Kersten houdt vast aan zijn gameplan. De jonge marathonloper koos ervoor om niet mee te gaan met de kopgroep. Hij komt op 1 minuut (als 82e) door aan de 10 kilometer-paal. Vooraf wilde hij 3'12" per kilometer lopen. In exact die tijd klokt hij na 10 kilometer ook af.

00:30 00 uur 30. Koen Naert houdt het hoofd koel: "Kijk, koeling onder de pet". Koen Naert houdt het hoofd koel: "Kijk, koeling onder de pet"

Hallo Abdi en Naert! De Colombiaan Suarez is niet van plan om conservatief aan zijn marathon te beginnen. Zijn tempo eist al meteen enkele slachtoffers, onder anderen onze landgenoot Dieter Kersten. Bashir Abdi en Koen Naert blijven zich wel op de voorposten tonen.

00:10 00 uur 10. De olympische marathon met Abdi, Naert en Kersten.

Favorieten. Ook in Tokio komen er opnieuw veel mooie namen aan de start. Naast titelverdediger Kipchoge zijn ook Chirono, Kitata en Desisa grote kanshebbers voor goud. Wie de titel straks op zak steekt, weten we binnen 42,125 kilometer.



START. De mannen zijn aan hun marathon begonnen in Sapporo. Kan wereldrecordhouder Kipchoge zijn olympische titel verlengen?

Ik heb me goed kunnen voorbereiden dus ik leef wel met veel vertrouwen toe naar de wedstrijd. Koen Naert.

Een medaille zou heel mooi zijn, maar dat wil iedereen natuurlijk. Ik doe mijn best en zie wel waar ik uitkom. Bashir Abdi.

Ik ga rustig starten aan de wedstrijd en dan geleidelijk aan proberen op te schuiven. Dieter Kersten.

Knappe prestaties van Belgische vrouwen. Een dag eerder dan de mannen waren de vrouwen aan de beurt in de marathon. Voor Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen werden hun eerste Spelen een editie om nooit meer te vergeten. Terwijl de 38-jarige Gorissen als 28e eindigde, liep Verbruggen als 49e over de streep.

Start om 0 u. Net zoals de vrouwen lopen de mannen hun marathon ook in Sapporo, een stad 800 kilometer ten noorden van Tokio. Hoewel er in Sapporo normaal een zachter klimaat heerst, wordt de stad momenteel door een hittegolf geplaagd. Een zware domper voor onze lopers, die er om 0u Belgische tijd aan beginnen.