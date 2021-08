LIVESTREAM: Kijk naar de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen

13:37 13 uur 37. De intrede van de atleten had volgens de planning 20 minuten moeten duren, maar daar zitten we nu al ruim over. De atleten genieten wel zichtbaar van hun momentje in het stadion. Veel medailles, veel vlaggen en veel blije gezichten. . De intrede van de atleten had volgens de planning 20 minuten moeten duren, maar daar zitten we nu al ruim over. De atleten genieten wel zichtbaar van hun momentje in het stadion. Veel medailles, veel vlaggen en veel blije gezichten.

13:33 13 uur 33. Een glimp van de Belgen! We kregen heel snel een beeld van de intrede van de Belgen. Het gaat om een klein trosje Belgen, maar vol in beeld herkenden we wel Jacques Borlée. . Een glimp van de Belgen! We kregen heel snel een beeld van de intrede van de Belgen. Het gaat om een klein trosje Belgen, maar vol in beeld herkenden we wel Jacques Borlée.

13:31 13 uur 31. We proberen ondertussen ook de Belgen te spotten in het stadion. Voorlopig zonder succes. . We proberen ondertussen ook de Belgen te spotten in het stadion. Voorlopig zonder succes.

13:26 13 uur 26. Het ROC (Russisch Olympisch Comité) komt ook binnen. Eigenlijk gaat het om de Russen, maar wegens een schorsing mogen zij niet onder hun vlag deelnemen. Ook het Russische volkslied weerklonk niet op de Spelen. . Het ROC (Russisch Olympisch Comité) komt ook binnen. Eigenlijk gaat het om de Russen, maar wegens een schorsing mogen zij niet onder hun vlag deelnemen. Ook het Russische volkslied weerklonk niet op de Spelen.

13:23 13 uur 23. De atleten mogen gaan verbroederen op het veld. In totaal namen 11.000 atleten deel aan de Spelen in Tokio afkomstig uit 206 landen. Er zouden nog ongeveer 4.000 atleten in Tokio zijn en hun opwachting mogen maken in het olympisch stadion. . De atleten mogen gaan verbroederen op het veld. In totaal namen 11.000 atleten deel aan de Spelen in Tokio afkomstig uit 206 landen. Er zouden nog ongeveer 4.000 atleten in Tokio zijn en hun opwachting mogen maken in het olympisch stadion.

13:16 13 uur 16. Daar zijn de atleten! Het is nu aan de atleten om het stadion binnen te komen. De volgorde is compleet willekeurig, maar er werd bewust beslist om ze niet achter hun vlaggendrager binnen te laten komen. Het zijn vooral atleten die in de laatste dagen nog actief waren op de Spelen en de delegatieleiders. Vele atleten zitten natuurlijk al thuis door de strenge coronamaatregelen. . Daar zijn de atleten! Het is nu aan de atleten om het stadion binnen te komen. De volgorde is compleet willekeurig, maar er werd bewust beslist om ze niet achter hun vlaggendrager binnen te laten komen.

13:13 13 uur 13. VS sluit Spelen af met 113 medailles. De Verenigde Staten eindigden in de medaillestand op de eerste plaats met 113 medailles. China volgt de VS op de voet met 88 medailles. Op de derde plaats staat gastland Japan met 58 medailles. België eindigt op een 29ste plaats met 7 medailles. . VS sluit Spelen af met 113 medailles De Verenigde Staten eindigden in de medaillestand op de eerste plaats met 113 medailles. China volgt de VS op de voet met 88 medailles. Op de derde plaats staat gastland Japan met 58 medailles. België eindigt op een 29ste plaats met 7 medailles.

13:12 13 uur 12. Daar zijn alle vlaggen van de deelnemende landen, met Wathelet en de Belgische vlag. Daar zijn alle vlaggen van de deelnemende landen, met Wathelet en de Belgische vlag

13:11 13 uur 11. We merken ook Jacobs op bij de vlaggendragers. De Italiaanse sprinter behaalde 2 keer goud op deze Spelen. De Nederlandse vlag wordt gedragen door Sifan Hassan, goed voor twee keer goud en één keer brons. . We merken ook Jacobs op bij de vlaggendragers. De Italiaanse sprinter behaalde 2 keer goud op deze Spelen. De Nederlandse vlag wordt gedragen door Sifan Hassan, goed voor twee keer goud en één keer brons.

13:10 13 uur 10. De verschillende vlaggendragers, 1 per land, komen nu in gespreide slagorde het stadion binnen. Voor België is Grégory Wathelet de vertegenwoordiger. . De verschillende vlaggendragers, 1 per land, komen nu in gespreide slagorde het stadion binnen. Voor België is Grégory Wathelet de vertegenwoordiger.

13:08 13 uur 08. De Japanse vlag wordt gehesen in het stadion. De Japanse vlag wordt gehesen in het stadion

13:04 13 uur 04. Japanse vlag. De ceremonie begint met de entree van de Japanse vlag, die gedragen wordt door enkele atleten maar ook bijvoorbeeld de chef van de medische dienst. . Japanse vlag De ceremonie begint met de entree van de Japanse vlag, die gedragen wordt door enkele atleten maar ook bijvoorbeeld de chef van de medische dienst.

11:49 11 uur 49. Huldiging op 3 september op Brusselse grote markt. De 69 Belgische atleten die een plek in de top 8 van hun competitie haalden, worden op vrijdag 3 september gehuldigd in Brussel. Om 16 uur zullen ze op het balkon van het stadhuis verschijnen en het publiek wordt uitgenodigd om dit mee te vieren. Alle Olympische finalisten krijgen die dag ook een staande ovatie op de Memorial Van Damme, die 's avonds plaatsvindt in het Koning Boudewijnstadion. . Huldiging op 3 september op Brusselse grote markt De 69 Belgische atleten die een plek in de top 8 van hun competitie haalden, worden op vrijdag 3 september gehuldigd in Brussel. Om 16 uur zullen ze op het balkon van het stadhuis verschijnen en het publiek wordt uitgenodigd om dit mee te vieren.

09:07 09 uur 07. Wathelet draagt de vlag. Door de strikte quarantaineregels is het olympisch dorp inmiddels al bijna uitgestorven, maar toch zal er straks nog een kleine Belgische delegatie meelopen in de sluitingsceremonie. Met Grégory Wathelet is er ook een medaillewinnaar die de vlag kan dragen. Wathelet won samen met Pieter Devos en Jérôme Guéry brons in de landencompetitie van de jumping. . Wathelet draagt de vlag Door de strikte quarantaineregels is het olympisch dorp inmiddels al bijna uitgestorven, maar toch zal er straks nog een kleine Belgische delegatie meelopen in de sluitingsceremonie. Met Grégory Wathelet is er ook een medaillewinnaar die de vlag kan dragen. Wathelet won samen met Pieter Devos en Jérôme Guéry brons in de landencompetitie van de jumping.