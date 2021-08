LIVESTREAM: De Lions en Thiam zijn geland, volg hier hun blijde intrede

16:19 16 uur 19. Of ik bondscoach blijf, zal de federatie in de komende dagen beslissen. Philip Mestdagh. Of ik bondscoach blijf, zal de federatie in de komende dagen beslissen. Philip Mestdagh

16:17 16 uur 17. Ik blijf bij mijn beslissing om de bal in te geven aan de baseline. We hadden nog 15 seconden en wou geen shot meer geven aan Japan. De bedoeling was om de bal bij Meesseman te krijgen, dat lukte niet. Philip Mestdagh. Ik blijf bij mijn beslissing om de bal in te geven aan de baseline. We hadden nog 15 seconden en wou geen shot meer geven aan Japan. De bedoeling was om de bal bij Meesseman te krijgen, dat lukte niet. Philip Mestdagh

16:16 16 uur 16. We hebben een mooi parcours afgelegd en we behaalde onze doelstellingen, maar er zat meer in. Zeker als je ziet dat Japan Frankrijk een pandoering geeft in de halve finale. Met een "als" spring je helaas niet ver in de sportwereld. Philip Mestdagh. We hebben een mooi parcours afgelegd en we behaalde onze doelstellingen, maar er zat meer in. Zeker als je ziet dat Japan Frankrijk een pandoering geeft in de halve finale. Met een "als" spring je helaas niet ver in de sportwereld. Philip Mestdagh

16:15 16 uur 15.

16:14 16 uur 14. We staan hier met gemengde gevoelens. Het zal nog even duren tot de klap verwerkt is, maar we mogen trots zijn op onze prestatie. Ook alle steun en berichten waren erg leuk. We hebben het Belgische vrouwenbasket goed vertegenwoordigd. Emma Meesseman. We staan hier met gemengde gevoelens. Het zal nog even duren tot de klap verwerkt is, maar we mogen trots zijn op onze prestatie. Ook alle steun en berichten waren erg leuk. We hebben het Belgische vrouwenbasket goed vertegenwoordigd. Emma Meesseman

16:10 16 uur 10. Emma Meesseman maakt even tijd voor de jonge fans. Ze gaat met de glimlach, verborgen achter een mondmasker, op de foto. . Emma Meesseman maakt even tijd voor de jonge fans. Ze gaat met de glimlach, verborgen achter een mondmasker, op de foto.

16:08 16 uur 08.

16:05 16 uur 05. Ook de Cats komen aan! Daar zijn de Belgian Cats, met boegbeeld Ann Wauters. De Belgische basketvrouwen worden warm onthaald met een applaus. . Ook de Cats komen aan! Daar zijn de Belgian Cats, met boegbeeld Ann Wauters. De Belgische basketvrouwen worden warm onthaald met een applaus.

16:01 16 uur 01. Hebben alle Red Lions een medaille gekregen? De selectie van 18 Red Lions greep de gouden plak op de Olympische Spelen. Toch mochten er maar 16 hockeyers op het podium. "Tom Boon kreeg er wel één, maar Loïc Van Doren - die geen minuut speelde - niet. Samen met de coach zal hij een replica ontvangen", weet Manu Leroy. . Hebben alle Red Lions een medaille gekregen? De selectie van 18 Red Lions greep de gouden plak op de Olympische Spelen. Toch mochten er maar 16 hockeyers op het podium. "Tom Boon kreeg er wel één, maar Loïc Van Doren - die geen minuut speelde - niet. Samen met de coach zal hij een replica ontvangen", weet Manu Leroy.

16:00 16 uur . Thiam: "Terugkeren naar België met een gouden medaille is altijd iets speciaals". Thiam: "Terugkeren naar België met een gouden medaille is altijd iets speciaals"

15:56 15 uur 56. Na twee olympische titels blijft mijn ambitie dezelfde: ik wil altijd de beste atlete zijn. . Nafi Thiam. Na twee olympische titels blijft mijn ambitie dezelfde: ik wil altijd de beste atlete zijn. Nafi Thiam

15:53 15 uur 53.

15:52 15 uur 52.

15:50 15 uur 50. Het is leuk dat er zoveel aandacht was voor mijn prestatie. Ik ben blij dat ik terug in België ben. Ik ga ik eerst naar mijn familie en dan even rusten. Nafi Thiam. Het is leuk dat er zoveel aandacht was voor mijn prestatie. Ik ben blij dat ik terug in België ben. Ik ga ik eerst naar mijn familie en dan even rusten. Nafi Thiam

15:49 15 uur 49. Daar is Thiam! Nafi Thiam verschijnt op de luchthaven van Zaventem. Een klein applausje volgt. Met een trolley vol zware koffers wandelt ze naar de interviewzone. . Daar is Thiam! Nafi Thiam verschijnt op de luchthaven van Zaventem. Een klein applausje volgt. Met een trolley vol zware koffers wandelt ze naar de interviewzone.

15:49 15 uur 49.

15:41 15 uur 41. De Red Lions hebben in business class kunnen reizen, mogelijk omdat ze een gouden medaille behaald hebben. Hockeycommentator Manu Leroy. De Red Lions hebben in business class kunnen reizen, mogelijk omdat ze een gouden medaille behaald hebben. Hockeycommentator Manu Leroy

15:26 15 uur 26.

09:07 09 uur 07. Wie er niet kan bijzijn in Brussel vanmiddag kan de thuiskomst hier ook live volgen. We zenden de aankomst op Zaventem van de olympische helden en het feest in de stad live uit. Eddy Demarez is jullie gids. . Wie er niet kan bijzijn in Brussel vanmiddag kan de thuiskomst hier ook live volgen. We zenden de aankomst op Zaventem van de olympische helden en het feest in de stad live uit. Eddy Demarez is jullie gids.