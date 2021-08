LIVESTREAM: Belgische loopsters schuiven op, Keniaans goud in de maak?

Het Keniaanse duo Kosgei/Jepchirchir drukt nu het gaspedaal in. Enkel de Amerikaanse Seidel, de Israëlische Salpeter en de Bahreinse Chumbi glippen mee in het Keniaanse zog. Het belooft een spannende strijd te worden.

01 uur 02. Toen waren ze nog met 5. Het Keniaanse duo Kosgei/Jepchirchir drukt nu het gaspedaal in. Enkel de Amerikaanse Seidel, de Israëlische Salpeter en de Bahreinse Chumbi glippen mee in het Keniaanse zog. Het belooft een spannende strijd te worden. .

In de achtergrond is Hanne Verbruggen aan een schitterende inhaalrace bezig. Aan de 30 kilometer-paal komt ze als 36e door.

00 uur 47. De wereldkampioene lost, Verbruggen knalt. Daar gaat ze. Het verschroeiende tempo van de kopgroep eist momenteel enkele prominente slachtoffers. De Keniaanse topfavoriete en wereldkampioene Ruth Chepngetich zal niet meer voor de medailles strijden. Ze staakt het lopen en moet al wandelend verder. Ook het Namibische kroonjuweel Helalia Johannes zal geen medaille opblinken. In de achtergrond is Hanne Verbruggen aan een schitterende inhaalrace bezig. Aan de 30 kilometer-paal komt ze als 36e door. .

00 uur 43. Hanne Verbruggen op Belgisch record-jacht? Na het halen van de olympische limiet stelde Hanne Verbruggen ook haar doelen meteen scherper. Ze trok naar Tokio om het Belgische record op de marathon op haar naam te schrijven. Kan ze het record van Marleen Renders (2u23'05") in de warme omstandigheden in Sapporo van de tabellen vegen? .

00 uur 28. Fresh princesses of Belgian air. De uitputtingsslag is begonnen. De atleten duiken de laatste 15 kilometer van hun marathon in, maar de hitte lijkt enkele atleten nu parten te spelen. Elke bevoorradingszone is een gevecht om verkoeling. Verbruggen (40e) en Gorissen (46) lijken alleszins wel het hoofd koel te kunnen houden. Het Belgische duo blijft opschuiven in het pak. .