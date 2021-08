09:07

09 uur 07. Wathelet draagt de vlag. Door de strikte quarantaineregels is het olympisch dorp inmiddels al bijna uitgestorven, maar toch zal er straks nog een kleine Belgische delegatie meelopen in de sluitingsceremonie. Met Grégory Wathelet is er ook een medaillewinnaar die de vlag kan dragen. Wathelet won samen met Pieter Devos en Jérôme Guéry brons in de landencompetitie van de jumping. .