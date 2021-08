Herbeleef de feestelijke busrit van de "gouden" Belgian Lions door Brussel

Dit is een absoluut hoogtepunt in ons leven. Als ik straks op het Rogierplein mijn vriendin en familie zie, zal dat hoogtepunt nog net iets hoger liggen. Ik ga hier nog zo lang mogelijk van genieten.

18 uur 20. Dit is een absoluut hoogtepunt in ons leven. Als ik straks op het Rogierplein mijn vriendin en familie zie, zal dat hoogtepunt nog net iets hoger liggen. Ik ga hier nog zo lang mogelijk van genieten. Nicolas De Kerpel.

18 uur 16. Dit is meer dan een droom die uitkomt. Na de olympische titel, nu ook dit geweldige ontvangst. Een unicum. Ik vind het ongelooflijk dat de mensen vandaag massaal op straat komen. Ook de evolutie die het hockey meemaakt, is ongelooflijk. Florent Van Aubel.

18 uur 13. Dat de Red Lions graag uit volle borst zingen, zagen en hoorden we eerder bij het volkslied. Nu scanderen de hockeymannen de tekst van "We are the champions" zo luid als ze kunnen. Daar genieten ze duidelijk van. .