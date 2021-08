Ook de Red Lions zelf amuseren zich te pletter in de open bus.

Het giet water met bakken in Brussel, maar dat deert de Red Lions-fans niet.

De Red Lions zijn op de bus gestapt. Over enkele ogenblikken kunt u de aankomst van de hockeymannen volgen via de livestream.

In Brussel - aan het Rogierplein - staan er al wat supporters te wachten. Het wordt een blij weerzien met onze nationale helden.

De Red Lions worden opgewacht door familie en vrienden. Van Aubel vliegt in de armen van zijn toekomstige vrouw. Straks stappen ze de bus op om de fans te groeten in Brussel.

16 uur 45. Denayer: "We willen dit met iedereen delen".

In deze medaille zit een beetje goud, maar vooral veel bloed, zweet en tranen.

16:42

16 uur 42. Alles na het fluitsignaal was een grote roes. We leven op een wolk, met een glimlach op het gezicht. We zijn enorm trots om België te vertegenwoordigen en werden echt goed gestuwd naar de overwinning. Félix Denayer.