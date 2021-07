Olympische blog: Vannacht start 1e olympisch event... op 250 km van Tokio

19:06 19 uur 06. Softbal-wedstrijd tussen Japan en Australië. De primeur is voor softbal. Morgenochtend om 2 uur Belgische tijd gaan de Olympische Spelen al van start. Gastland Japan en Australië nemen het dan tegen elkaar op. Het stadion ligt wel op bijna 250 kilometer van Tokio - het epicentrum van de Spelen. In het Fukushima Azuma Baseball Stadium vinden de eerste twee speeldagen van het softbal plaats. Nadien verschuiven de wedstrijden naar een stadion op 25 kilometer van Tokio. . Softbal-wedstrijd tussen Japan en Australië De primeur is voor softbal. Morgenochtend om 2 uur Belgische tijd gaan de Olympische Spelen al van start. Gastland Japan en Australië nemen het dan tegen elkaar op. Het stadion ligt wel op bijna 250 kilometer van Tokio - het epicentrum van de Spelen. In het Fukushima Azuma Baseball Stadium vinden de eerste twee speeldagen van het softbal plaats. Nadien verschuiven de wedstrijden naar een stadion op 25 kilometer van Tokio.

18:03 18 uur 03. Ook coach van Tsjechisch beachvolleybalteam test positief. Het Tsjechische olympische team heeft een 2e coronageval. Gisteren was beachvolleyballer Ondrej Perusic positief, vandaag volgde een positieve test voor beachvolleybalcoach Simon Nausch. Hij werd bij zijn aankomst getest en moet in quarantaine.



17:54 17 uur 54. Tunesische topzwemmer Mellouli zegt af voor 6e Spelen door dispuut. Tweevoudig olympisch zwemkampioen Oussama Mellouli uit Tunesië heeft meegedeeld dat hij niet meedoet aan Tokio door een dispuut over een geldkwestie met de federatie van zijn land.

Hij moest enkele dagen voor de Spelen voor de rechter verschijnen. De 2 partijen twisten over geldsommen die verbonden waren aan een contract dat liep sinds 1999.

De 37-jarige Mellouli plaatste zich in juni voor wat zijn zesde Spelen zouden worden. Hij is de wereldkampioen op de 1.500m van 2008 en 2009 en zorgt op zijn eentje voor 3 van de 13 olympische medailles van Tunesië.



Sinds 2018 voorziet Mellouli in zijn eigen fondsen. "De druppel was dat alleen ik naar Tokio mocht vertrekken, mijn kinesist was niet geaccrediteerd. Ik ben een topsporter, die tot het gaatje gaat, maar hier stopt het. Er moeten minimale voorwaarden zijn om succesvol te kunnen presteren."

Mellouli zou de 10 km in open water zwemmen. Volgens het Tunesisch Olympisch Comité is er toch nog een oplossing mogelijk. De race is op 5 augustus.

09:04 09 uur 04. Corona blijft rondwaren op Spelen. In het olympisch dorp heeft opnieuw één atleet positief getest op het coronavirus. De nationaliteit en de sporttak van de atleet zijn nog niet bekend.



In totaal werden er 9 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld bij personen die betrokken zijn bij de Spelen. Dat brengt het totale aantal positieve gevallen op 67 sinds begin deze maand.

06:30 06 uur 30. 2 Mexicaanse honkbalspelers testten positief. Hector Velazquez en Sammy Solis, 2 spelers uit het Mexicaanse honkbalteam, hebben positief getest op het coronavirus. Net toen ze het teamhotel wilden verlaten, kregen ze het slechte nieuws. De twee spelers zijn afgezonderd van het team en in tussentijd worden hun ploegmaats nogmaals getest.

22:43 22 uur 43. Blunder betekent einde voor Poolse zwemmers. Zes Poolse zwemmers hebben Tokio alweer moeten verlaten na een administratieve fout van de Poolse Zwemfederatie. De zwemmers zijn alweer terug in Polen en kondigden aan gerechtelijke stappen te nemen.

"Je moet je inbeelden dat je vijf jaar van je leven opgeofferd hebt voor dit", vertelde zwemster Alicja Tchorz, die eerder al van de partij was op de Spelen van Londen en Rio. "Dit is een gigantische teleurstelling. De Poolse federatie heeft de regels voor kwalificatie gewoon verkeerd begrepen. Wat een incompetentie."

Het olympische zwemtoernooi gaat zaterdag van start.

18:09 18 uur 09. Team Belgium houdt dinsdag 1 minuut stilte in olympisch dorp in Tokio. Team Belgium, de Belgische olympische delegatie in Tokio, heeft besloten om morgen/dinsdag een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de watersnood die ons land de voorbije week heeft getroffen. Dat deelde het Belgisch, Interfederaal en Olympisch Comité (BOIC) mee.

De minuut stilte wordt om 9u plaatselijke tijd gehouden als "eerbetoon aan de slachtoffers van de overstromingen" en vindt plaats aan de "Place of Mourning" in het olympisch dorp in Tokio.

Alle Belgen die in het dorp aanwezig zijn, werden uitgenodigd.

18:01 Kara Eaker . 18 uur 01. Kara Eaker

18:00 18 uur . Positieve Amerikaanse turnster is Kara Eaker, een reserve. Het positieve geval binnen de Amerikaanse turnselectie is reserveturnster Kara Eaker. Volgens haar coach was de 18-jarige 2 maanden geleden gevaccineerd.

Eaker is samen met kamergenote en collega-reserve Leanne Wong in quarantaine geplaatst. Ze hoorden samen met Kayla DiCello en Emma Malabuyo tot het reserveteam van 4. De 4 reisden samen naar Tokio met de 6-koppige vaste delegatie: meervoudig kampioene Simone Biles, Jordan Chiles, Grace McCallum, MyKayla Skinner, Jade Carey en Sunisa Lee. Die laatste is de grote concurrente voor Nina Derwael aan de brug.

De leden van het reserveteam deelden kamers, net als de leden van het vaste team.

17:50 17 uur 50. Nederlandse polsstokspringer Koppelaar mist Spelen door corona. Rutger Koppelaar maakte vanmiddag bekend dat zijn olympische droom weg is. De 28-jarige polsstokspringer testte positief op corona. "Ik heb nu 5 negatieve PCR-tests op een rij nodig om naar Tokio te reizen. Het kan 8 weken duren voordat ik negatief word getest, dat gaat dus niet gebeuren", schreef hij op Instagram.

Volgens de Nederlandse Atletiekunie is er toch nog een kans, dat hij alsnog kan deelnemen. Maar dan moet hij eind deze week negatief testen.

11:27 11 uur 27. Ook Amerikaanse gymnast test positief. Ook in het olympische kamp van de Verenigde Staten is het corona-alarm afgegaan. Een Amerikaanse gymnast heeft positief getest en moet in quarantaine. Over wie het gaat, is voorlopig nog niet bekend.

09:58 09 uur 58. Tsjechische beachvolleyballer test positief. Ondrej Perusic heeft positief getest op het coronavirus in het olympisch dorp. De Tsjechische beachvolleyballer moet in quarantaine en mist waarschijnlijk zijn eerste wedstrijd op 26 juli. "We hebben het nieuws nog maar vernomen en kijken nu naar de impact", zegt de sportief directeur van het Tsjechische team.



22:12 22 uur 12. Gauff is besmet met coronavirus. De Amerikaanse tennisspeelster Coco Gauff (WTA-25) heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen en moet daardoor verstek laten gaan voor de Olympische Spelen.

"Het is altijd een droom geweest voor mij om mijn land te mogen vertegenwoordigen op de Spelen", schrijft de 17-jarige Amerikaanse op Twitter. "Hopelijk dienen er zich in de toekomst nog kansen aan."

Het regent intussen al een tijdje afzeggingen voor Tokio. Eerder op de dag maakte het CONI reeds bekend dat Matteo Berrettini, de verliezende finalist op Wimbledon, vanwege een blessure niet afreist naar Japan.



18:05 18 uur 05. Van Uytvanck voor vertrek: "Met Mertens gaan voor medaille". Van Uytvanck voor vertrek: "Met Mertens gaan voor medaille"

17:39 17 uur 39. Zes Britse atleten in isolatie na contact met besmette passagier. Zes Britse atleten en twee delegatieleden zijn in isolatie geplaatst in hun uitvalsbasis in Yokohama, na een hoogrisicocontact met een door het coronavirus besmette persoon tijdens hun vlucht naar Japan, zo meldde nieuwsagentschap PA vandaag.

De acht Britten mogen tot nader order hun hotelkamer niet verlaten. Volgens het Brits Olympische Comité BOA hebben de acht personen negatief getest en volgen ze met hun isolatie de richtlijnen van de Japanse overheid op.

Volgens Press Association werden intussen ter plaatse ook nóg twee personeelsleden van het Britse team in isolatie geplaatst. Ook zij kwamen in contact met een besmette persoon. Al zou dat hoogrisicocontact wel in Japan zelf plaatsgevonden hebben. In totaal zouden er zo tien personen in isolatie zitten bij Team GB, vijf dagen voor de start van de Spelen.