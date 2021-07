Olympische blog: Van Uytvanck wil medaille, 6 Britse atleten in quarantaine

18:05 18 uur 05. Van Uytvanck voor vertrek: "Met Mertens gaan voor medaille". Van Uytvanck voor vertrek: "Met Mertens gaan voor medaille"

17:39 17 uur 39. Zes Britse atleten in isolatie na contact met besmette passagier. Zes Britse atleten en twee delegatieleden zijn in isolatie geplaatst in hun uitvalsbasis in Yokohama, na een hoogrisicocontact met een door het coronavirus besmette persoon tijdens hun vlucht naar Japan, zo meldde nieuwsagentschap PA vandaag. De acht Britten mogen tot nader order hun hotelkamer niet verlaten. Volgens het Brits Olympische Comité BOA hebben de acht personen negatief getest en volgen ze met hun isolatie de richtlijnen van de Japanse overheid op. Volgens Press Association werden intussen ter plaatse ook nóg twee personeelsleden van het Britse team in isolatie geplaatst. Ook zij kwamen in contact met een besmette persoon. Al zou dat hoogrisicocontact wel in Japan zelf plaatsgevonden hebben. In totaal zouden er zo tien personen in isolatie zitten bij Team GB, vijf dagen voor de start van de Spelen.

17:23 17 uur 23. Wimbledon-finalist Berrettini haakt af. De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini, nummer acht van de wereld en onlangs nog verliezend finalist op Wimbledon, neemt vanwege een spierblessure niet deel aan de Olympische Spelen, zo maakte het Italiaanse Olympische Comité CONI vandaag bekend. Op Wimbledon liep hij bij een schuiver in de halve finales een spierblessure aan zijn linkerbeen op. Daarmee zou hij zo'n twee weken aan de kant staan. Italië zakt zo met een delegatie van 384 atleten, 197 mannen en 187 vrouwen, af naar Tokio.

17:20 Berrettini leefde zich uit in Wimbledon. 17 uur 20. Berrettini leefde zich uit in Wimbledon

16:30 16 uur 30. Sacoor: "Ik ben juist op tijd in vorm geraakt". Sacoor: "Ik ben juist op tijd in vorm geraakt"

16:25 16 uur 25. Lecluyse: "Ik ben echt blij dat het zover is, hopelijk derde keer goede keer". Lecluyse: "Ik ben echt blij dat het zover is, hopelijk derde keer goede keer"

16:15 16 uur 15. Derwael: "De aanpassing verloopt heel goed". Derwael: "De aanpassing verloopt heel goed"

16:00 16 uur . Verkest: "Heel het team helpt me wel en zorgt ervoor dat mijn hoofd op mijn lichaam blijft staan". Verkest: "Heel het team helpt me wel en zorgt ervoor dat mijn hoofd op mijn lichaam blijft staan"

14:32 14 uur 32. Oefenduels Cats tegen Spanje en VS definitief van de baan. De Belgian Cats zullen geen vriendschappelijke interlands meer kunnen spelen voor hun grote debuut op het olympische basketbaltoernooi, op 27 juli tegen Australië. De geplande oefenmatchen tegen Spanje (20 juli) en de Verenigde Staten (22 juli) zijn definitief geannuleerd. De beslissing werd op 12 juli al genomen door de Japanse autoriteiten, die het niet toestaan dat de olympische bubbels elkaar kruisen. De uitzondering op de regel is het Japanse basketbalteam, dat zelf de vriendschappelijke matchen opstapelt. Spanje en de Verenigde Staten probeerden de beslissing nog om te keren, maar faalden in hun opzet. "Het is nu 100 procent zeker dat ze niet doorgaan", zegt Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats. "Het is onmogelijk om het 'activity plan' (het activiteitenplan dat alle deelnemers moeten invullen voor de eerste 14 dagen van de Spelen, red.) nog te wijzigen." De Belgian Cats spelen nog een onderlinge oefenmatch, op 21 juli om 11 uur Belgische tijd. Er komen scheidsrechters van buitenaf om het duel te leiden en de teams zullen elk kwart worden aangepast.

12:23 12 uur 23. Oezbeek die werkt op olympische site opgepakt voor verkrachting. De politie van Tokio heeft een 30-jarige Oezbeek, die werkt op een van de sites van de Olympische Spelen, gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. Dat raakte vandaag bekend. De student zou een Japanse vrouw van in de 20 hebben verkracht. Volgens Japanse media hadden de 2 elkaar eerder op de dag leren kennen. Hij zou haar hebben aangevallen na een repetitie van de openingsceremonie voor de Spelen in het Olympisch Stadion, waar beide personen zijn tewerkgesteld. Volgens de man ging de vrouw vrijwillig in op zijn toenadering.

12:14 12 uur 14. Nina Derwael oefent op de balk

12:14 12 uur 14. Stretching met Maellyse Brassart

12:14 12 uur 14. Kevin en Dylan Borlée

12:13 12 uur 13. Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Alexander Doom warmen op in de zon

10:59 10 uur 59. Assistent Pierre Cornia van Belgian Cats keert om privéredenen terug. Pierre Cornia, de assistent-coach van de Belgian Cats, verlaat het basiskamp van de Belgische selectie in Mito, in Japan, en keert om privéredenen terug naar België. Dat maakte Basketball Belgium vanmorgen bekend. Cornia is afkomstig van Esneux, in de provinicie Luik, een regio die de voorbije dagen sterk getroffen werd door het noodweer in België. Zijn taak als assistent zal worden overgenomen door High Performance manager Sven Van Camp. De Belgian Cats spelen op 27 juli hun openingswedstrijd van het olympische basketbaltoernooi in Saitama.

10:59 10 uur 59. Cornia aan het werk in Tokio.

10:58 10 uur 58. Olympische Spelen Nu ook 2 atleten die in olympisch dorp verblijven positief op corona

18-07-2021 18-07-2021.

20:53 20 uur 53. Positieve coronatest voor Tsjechisch delegatielid . Een lid van de Tsjechische delegatie heeft minder dan een week voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen een positieve coronatest afgelegd. De persoon testte positief bij aankomst in Tokio en ging meteen in quarantaine. Ook de mensen die in zijn buurt zaten in het vliegtuig moeten in zelfisolatie.

20:50 20 uur 50. Italiaanse golfer Molinari moet passen voor Spelen. Francesco Molinari moet een kruis trekken door zijn Olympische Spelen. De 38-jarige Italiaan kwam de voorbije dagen niet verder dan rondes van 68 en 74 slagen op The Open Championship, waarmee hij de cut niet haalde. Molinari zou geblesseerd zijn en raakt niet tijdig fit voor Tokio. De Italianen hebben nu een aanvraag ingediend om Renato Paratore op te roepen als vervanger.