Olympische blog - Team USA ziet na Bradley Beal ook Kevin Love afzeggen

20:09 20 uur 09. Geen Beal en Love voor Team USA op de Spelen. De Amerikaanse basketballer Kevin Love (Cleveland Cavaliers) heeft laten weten dat hij niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Hij is onvoldoende hersteld van een blessure aan de kuit. "Ik ben verschrikkelijk ontgoocheld dat ik niet met Team USA naar Tokio kan gaan, maar ik ben simpelweg niet topfit", verklaarde Love in een persbericht. Eerder moest ook Bradley Beal (Washington Wizards) afzeggen. Het is nog niet duidelijk wie hen zal vervangen. . Geen Beal en Love voor Team USA op de Spelen De Amerikaanse basketballer Kevin Love (Cleveland Cavaliers) heeft laten weten dat hij niet zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Hij is onvoldoende hersteld van een blessure aan de kuit. "Ik ben verschrikkelijk ontgoocheld dat ik niet met Team USA naar Tokio kan gaan, maar ik ben simpelweg niet topfit", verklaarde Love in een persbericht.

Eerder moest ook Bradley Beal (Washington Wizards) afzeggen. Het is nog niet duidelijk wie hen zal vervangen.

20:04 20 uur 04.

10:47 10 uur 47. Atleten moeten medailles zelf om nek hangen. De atleten die op de Spelen in Tokio een medaille winnen, zullen die zelf om hun nek moeten hangen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité gisteren bekendgemaakt. Door de strenge coronamaatregelen werd eerder al duidelijk dat er geen publiek aanwezig zal mogen zijn tijdens de Spelen. Nu krijgt ook de traditionele medaille-uitreiking een andere insteek. . Atleten moeten medailles zelf om nek hangen De atleten die op de Spelen in Tokio een medaille winnen, zullen die zelf om hun nek moeten hangen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité gisteren bekendgemaakt. Door de strenge coronamaatregelen werd eerder al duidelijk dat er geen publiek aanwezig zal mogen zijn tijdens de Spelen. Nu krijgt ook de traditionele medaille-uitreiking een andere insteek.

10:39 10 uur 39. Medaillewinnares Hejnova zegt af door blessure. Zuzana Hejnova moet wegens een achillespeesblessure een streep trekken door haar Olympische Spelen. Op de 400 meter horden won de Tsjechische atlete in Londen brons, waarna ze in Rio tevreden moest zijn met een 4e plek. Nu moet Hejnova door een achillespeesblessure dus verstek geven voor Tokio. "Ik voel me veel beter, maar om je land op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen, moet je in topvorm zijn", vertelde de atlete. Na de Spelen in Tokio zou de 34-jarige hordeloopster sowieso haar spikes aan de haak gehangen hebben. . Medaillewinnares Hejnova zegt af door blessure Zuzana Hejnova moet wegens een achillespeesblessure een streep trekken door haar Olympische Spelen. Op de 400 meter horden won de Tsjechische atlete in Londen brons, waarna ze in Rio tevreden moest zijn met een 4e plek. Nu moet Hejnova door een achillespeesblessure dus verstek geven voor Tokio. "Ik voel me veel beter, maar om je land op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen, moet je in topvorm zijn", vertelde de atlete. Na de Spelen in Tokio zou de 34-jarige hordeloopster sowieso haar spikes aan de haak gehangen hebben.

10:30 10 uur 30. Olympische atleet uit Oeganda spoorloos. Lokale Japanse autoriteiten zijn momenteel op zoek naar de Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko. De 20-jarige atleet kwam niet opdagen voor een coronatest in zijn hotel in Izumisano, in de buurt van Osaka. Sindsdien ontbreekt elk spoor. . Olympische atleet uit Oeganda spoorloos Lokale Japanse autoriteiten zijn momenteel op zoek naar de Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko.

De 20-jarige atleet kwam niet opdagen voor een coronatest in zijn hotel in Izumisano, in de buurt van Osaka. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

08:57 08 uur 57. Geen Spelen voor Alex de Minaur na 2 positieve tests. De Australische tennisser Alex de Minaur zal niet kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen door een coronabesmetting. De nummer 17 van de wereld testte 2 keer positief en ziet zijn reis naar Tokio geannuleerd worden. "Het is heel spijtig voor Alex dat hij vlak voor de Spelen met deze situatie wordt geconfronteerd", zei Ian Chesterman, de delegatieleider van de Australische ploeg. "We weten dat hij het geweldig had gevonden om zijn land en zijn sport te vertegenwoordigen op zijn eerste Spelen." . Geen Spelen voor Alex de Minaur na 2 positieve tests De Australische tennisser Alex de Minaur zal niet kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen door een coronabesmetting. De nummer 17 van de wereld testte 2 keer positief en ziet zijn reis naar Tokio geannuleerd worden. "Het is heel spijtig voor Alex dat hij vlak voor de Spelen met deze situatie wordt geconfronteerd", zei Ian Chesterman, de delegatieleider van de Australische ploeg. "We weten dat hij het geweldig had gevonden om zijn land en zijn sport te vertegenwoordigen op zijn eerste Spelen."



08:52 08 uur 52. Lid van Nigeriaanse delegatie opgenomen in ziekenhuis. Een lid van de Nigeriaanse olympische delegatie is gisterenavond met corona opgenomen in het ziekenhuis. De persoon zou 60 jaar zijn en vertoonde slechts lichte symptomen. Vanwege onderliggende aandoeningen en een gevorderde leeftijd werd uit voorzorg uiteindelijk toch voor een ziekenhuisopname gekozen. . Lid van Nigeriaanse delegatie opgenomen in ziekenhuis Een lid van de Nigeriaanse olympische delegatie is gisterenavond met corona opgenomen in het ziekenhuis. De persoon zou 60 jaar zijn en vertoonde slechts lichte symptomen. Vanwege onderliggende aandoeningen en een gevorderde leeftijd werd uit voorzorg uiteindelijk toch voor een ziekenhuisopname gekozen.

16-07-2021 16-07-2021.

13:15 13 uur 15. Opvallend: oefenmatch Belgian Cats met publiek. Het IOC nam de beslissing om de Olympische Spelen zonder publiek te laten doorgaan. In voorbereiding van hun toernooi oefenen de Cats vandaag tegen Japan, in Saitama. Verrassend genoeg is bij dit duel wél publiek aanwezig! . Opvallend: oefenmatch Belgian Cats met publiek Het IOC nam de beslissing om de Olympische Spelen zonder publiek te laten doorgaan. In voorbereiding van hun toernooi oefenen de Cats vandaag tegen Japan, in Saitama. Verrassend genoeg is bij dit duel wél publiek aanwezig!

13:15 13 uur 15.

12:19 12 uur 19. 8 hotelmedewerkers positief in hotel met Braziliaanse judoka's. De Braziliaanse judoka's kregen te horen dat minstens 8 medewerkers van het hotel waarin ze verblijven zijn besmet met het coronavirus. Volgens het hotel in Hamamatsu hebben de betreffende medewerkers geen contact gehad met de delegatie van een 30-tal leden. . 8 hotelmedewerkers positief in hotel met Braziliaanse judoka's De Braziliaanse judoka's kregen te horen dat minstens 8 medewerkers van het hotel waarin ze verblijven zijn besmet met het coronavirus. Volgens het hotel in Hamamatsu hebben de betreffende medewerkers geen contact gehad met de delegatie van een 30-tal leden.

12:17 12 uur 17. Olympische rugbyteams moeten bij aankomst in quarantaine. Verschillende ploegen die naar Japan zijn gevlogen moeten bij aankomst in quarantaine. Zo zat de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg (sevens) in het vliegtuig met iemand die op de luchthaven in Tokio positief testte op het coronavirus. De Zuid-Afrikanen zouden voor het begin van de Spelen eerst op trainingskamp gaan in Kagoshima, maar moeten nu uit voorzorg in de Japanse hoofdstad in een speciaal daarvoor aangewezen hotel in quarantaine. "Het vermogen om je aan te passen, zowel mentaal als fysiek, wordt cruciaal op deze Spelen", zei de Zuid-Afrikaanse bondscoach Neil Powell. "Dat hebben we bij aankomst al direct gemerkt." 14 rugbyers en 4 begeleiders moeten voorlopig in hun hotelkamer blijven, op het veld trainen zit er niet in. "We hebben wel een trainingssessie, maar dan via Zoom terwijl iedereen op zijn kamer zit", aldus Powell. De Keniaanse en Russische rugbysters zijn ook in quarantaine gezet. 8 Keniaanse atleten hadden een nauw contact met een besmet passagier die voor hen op het vliegtuig zat. Een masseur van de Russische ploeg testte ook positief en is opgenomen in het ziekenhuis. . Olympische rugbyteams moeten bij aankomst in quarantaine Verschillende ploegen die naar Japan zijn gevlogen moeten bij aankomst in quarantaine. Zo zat de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg (sevens) in het vliegtuig met iemand die op de luchthaven in Tokio positief testte op het coronavirus.

De Zuid-Afrikanen zouden voor het begin van de Spelen eerst op trainingskamp gaan in Kagoshima, maar moeten nu uit voorzorg in de Japanse hoofdstad in een speciaal daarvoor aangewezen hotel in quarantaine.

"Het vermogen om je aan te passen, zowel mentaal als fysiek, wordt cruciaal op deze Spelen", zei de Zuid-Afrikaanse bondscoach Neil Powell. "Dat hebben we bij aankomst al direct gemerkt."

14 rugbyers en 4 begeleiders moeten voorlopig in hun hotelkamer blijven, op het veld trainen zit er niet in. "We hebben wel een trainingssessie, maar dan via Zoom terwijl iedereen op zijn kamer zit", aldus Powell.

De Keniaanse en Russische rugbysters zijn ook in quarantaine gezet. 8 Keniaanse atleten hadden een nauw contact met een besmet passagier die voor hen op het vliegtuig zat. Een masseur van de Russische ploeg testte ook positief en is opgenomen in het ziekenhuis.

11:54 11 uur 54. Alleen volledig gevaccineerde IOC-leden zullen de medailles overhandigen. Die zullen op een dienblad aan de atleten worden aangeboden, zodat elk contact vermeden wordt. IOC-voorzitter Thomas Bach. Alleen volledig gevaccineerde IOC-leden zullen de medailles overhandigen. Die zullen op een dienblad aan de atleten worden aangeboden, zodat elk contact vermeden wordt. IOC-voorzitter Thomas Bach

11:52 11 uur 52. Alle personen die in contact komen met bewoners van het olympische dorp, worden dagelijks getest. Ook al ben ik volledig gevaccineerd, ik zal ook dagelijks getest worden. IOC-voorzitter Thomas Bach. Alle personen die in contact komen met bewoners van het olympische dorp, worden dagelijks getest. Ook al ben ik volledig gevaccineerd, ik zal ook dagelijks getest worden. IOC-voorzitter Thomas Bach

11:51 11 uur 51. Jammer genoeg moeten de olympische gemeenschap en de Japanse gemeenschap gescheiden leven, maar dat is om de veiligheid en de zekerheid van de Olympische Spelen te vrijwaren. . IOC-voorzitter Thomas Bach. Jammer genoeg moeten de olympische gemeenschap en de Japanse gemeenschap gescheiden leven, maar dat is om de veiligheid en de zekerheid van de Olympische Spelen te vrijwaren. IOC-voorzitter Thomas Bach

11:50 11 uur 50. We willen Japan geen enkel risico bezorgen. Die boodschap moet bij iedereen duidelijk zijn. De Japanners moeten hierop kunnen vertrouwen. IOC-voorzitter Thomas Bach. We willen Japan geen enkel risico bezorgen. Die boodschap moet bij iedereen duidelijk zijn. De Japanners moeten hierop kunnen vertrouwen. IOC-voorzitter Thomas Bach

11:49 11 uur 49. Het risico op een besmetting van de Japanse bevolking door een olympiër is nul. Positieve gevallen worden immers meteen geïsoleerd. IOC-voorzitter Thomas Bach. Het risico op een besmetting van de Japanse bevolking door een olympiër is nul. Positieve gevallen worden immers meteen geïsoleerd. IOC-voorzitter Thomas Bach