Olympische blog: geen oefenduels meer voor Cats, assistent om privéredenen naar huis

Oefenduels Cats tegen Spanje en VS definitief van de baan. De Belgian Cats zullen geen vriendschappelijke interlands meer kunnen spelen voor hun grote debuut op het olympische basketbaltoernooi, op 27 juli tegen Australië. De geplande oefenmatchen tegen Spanje (20 juli) en de Verenigde Staten (22 juli) zijn definitief geannuleerd. De beslissing werd op 12 juli al genomen door de Japanse autoriteiten, die het niet toestaan dat de olympische bubbels elkaar kruisen. De uitzondering op de regel is het Japanse basketbalteam, dat zelf de vriendschappelijke matchen opstapelt. Spanje en de Verenigde Staten probeerden de beslissing nog om te keren, maar faalden in hun opzet. "Het is nu 100 procent zeker dat ze niet doorgaan", zegt Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats. "Het is onmogelijk om het 'activity plan' (het activiteitenplan dat alle deelnemers moeten invullen voor de eerste 14 dagen van de Spelen, red.) nog te wijzigen." De Belgian Cats spelen nog een onderlinge oefenmatch, op 21 juli om 11 uur Belgische tijd. Er komen scheidsrechters van buitenaf om het duel te leiden en de teams zullen elk kwart worden aangepast.

De beslissing werd op 12 juli al genomen door de Japanse autoriteiten, die het niet toestaan dat de olympische bubbels elkaar kruisen. De uitzondering op de regel is het Japanse basketbalteam, dat zelf de vriendschappelijke matchen opstapelt. Spanje en de Verenigde Staten probeerden de beslissing nog om te keren, maar faalden in hun opzet.

"Het is nu 100 procent zeker dat ze niet doorgaan", zegt Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats. "Het is onmogelijk om het 'activity plan' (het activiteitenplan dat alle deelnemers moeten invullen voor de eerste 14 dagen van de Spelen, red.) nog te wijzigen."

De Belgian Cats spelen nog een onderlinge oefenmatch, op 21 juli om 11 uur Belgische tijd. Er komen scheidsrechters van buitenaf om het duel te leiden en de teams zullen elk kwart worden aangepast.

Oezbeek die werkt op olympische site opgepakt voor verkrachting. De politie van Tokio heeft een 30-jarige Oezbeek, die werkt op een van de sites van de Olympische Spelen, gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. Dat raakte vandaag bekend. De student zou een Japanse vrouw van in de 20 hebben verkracht. Volgens Japanse media hadden de 2 elkaar eerder op de dag leren kennen. Hij zou haar hebben aangevallen na een repetitie van de openingsceremonie voor de Spelen in het Olympisch Stadion, waar beide personen zijn tewerkgesteld. Volgens de man ging de vrouw vrijwillig in op zijn toenadering.

De student zou een Japanse vrouw van in de 20 hebben verkracht. Volgens Japanse media hadden de 2 elkaar eerder op de dag leren kennen. Hij zou haar hebben aangevallen na een repetitie van de openingsceremonie voor de Spelen in het Olympisch Stadion, waar beide personen zijn tewerkgesteld. Volgens de man ging de vrouw vrijwillig in op zijn toenadering.

12:14 12 uur 14. Nina Derwael oefent op de balk

12:14 12 uur 14. Stretching met Maellyse Brassart

12:14 12 uur 14. Kevin en Dylan Borlée

12:13 12 uur 13. Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Alexander Doom warmen op in de zon

Assistent Pierre Cornia van Belgian Cats keert om privéredenen terug. Pierre Cornia, de assistent-coach van de Belgian Cats, verlaat het basiskamp van de Belgische selectie in Mito, in Japan, en keert om privéredenen terug naar België. Dat maakte Basketball Belgium vanmorgen bekend. Cornia is afkomstig van Esneux, in de provinicie Luik, een regio die de voorbije dagen sterk getroffen werd door het noodweer in België. Zijn taak als assistent zal worden overgenomen door High Performance manager Sven Van Camp. De Belgian Cats spelen op 27 juli hun openingswedstrijd van het olympische basketbaltoernooi in Saitama.

Cornia is afkomstig van Esneux, in de provinicie Luik, een regio die de voorbije dagen sterk getroffen werd door het noodweer in België.

Zijn taak als assistent zal worden overgenomen door High Performance manager Sven Van Camp. De Belgian Cats spelen op 27 juli hun openingswedstrijd van het olympische basketbaltoernooi in Saitama.

10:58 10 uur 58. Olympische Spelen Nu ook 2 atleten die in olympisch dorp verblijven positief op corona

Positieve coronatest voor Tsjechisch delegatielid . Een lid van de Tsjechische delegatie heeft minder dan een week voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen een positieve coronatest afgelegd. De persoon testte positief bij aankomst in Tokio en ging meteen in quarantaine. Ook de mensen die in zijn buurt zaten in het vliegtuig moeten in zelfisolatie.

Italiaanse golfer Molinari moet passen voor Spelen. Francesco Molinari moet een kruis trekken door zijn Olympische Spelen. De 38-jarige Italiaan kwam de voorbije dagen niet verder dan rondes van 68 en 74 slagen op The Open Championship, waarmee hij de cut niet haalde. Molinari zou geblesseerd zijn en raakt niet tijdig fit voor Tokio. De Italianen hebben nu een aanvraag ingediend om Renato Paratore op te roepen als vervanger.



20:49 20 uur 49. Elise Mertens: ""De eerste keer Olympische Spelen is zeker speciaal". Elise Mertens: ""De eerste keer Olympische Spelen is zeker speciaal"

Zuid-Afrikaans rugbyteam uit quarantaine na coronageval in vliegtuig. Het Zuid-Afrikaanse rugby sevens-team kan na een quarantaine verder met de voorbereidingen. De ploeg zat in isolatie, nadat een passagier op hun vlucht van Doha naar Tokio positief getest had op COVID-19. Na onderzoek door olympische officials blijkt dat 17 van de 18 teamleden geen direct contact hebben gehad met deze passagier. Ze zijn negatief getest en mogen voortgaan met de voorbereidingen op de Spelen met een laatste trainingskamp in Kagoshima. Eén lid mag niet mee op trainingskamp. Deze persoon voegt zich later bij de ploeg in het olympische dorp in Tokio.

Na onderzoek door olympische officials blijkt dat 17 van de 18 teamleden geen direct contact hebben gehad met deze passagier. Ze zijn negatief getest en mogen voortgaan met de voorbereidingen op de Spelen met een laatste trainingskamp in Kagoshima. Eén lid mag niet mee op trainingskamp. Deze persoon voegt zich later bij de ploeg in het olympische dorp in Tokio.

12:07 12 uur 07. Delegatieleider Olav Spahl: "Het is hier geen vakantie". Delegatieleider Olav Spahl: "Het is hier geen vakantie"

12:05 12 uur 05. Kim Mestdagh: "Liever zo dan geen Olympische Spelen". Kim Mestdagh: "Liever zo dan geen Olympische Spelen"

12:02 12 uur 02. Antonia Delaere: Kijken uit om te vertrekken naar olympisch dorp". Antonia Delaere: Kijken uit om te vertrekken naar olympisch dorp"

12:02 12 uur 02. Gewichthefster Nina Sterckx: "Blij dat we uiteindelijk hier zijn geraakt". Gewichthefster Nina Sterckx: "Blij dat we uiteindelijk hier zijn geraakt"

Braziliaanse gewichtheffer niet naar Tokio na positieve dopingtest. Gewichtheffer Fernando Reis (31) legde op 11 juni een positieve test af op groeihormonen. Gisqeren maakte het Braziliaans Olympisch Comité bekend Reis uit te sluiten van haar delegatie. Reis zelf bestrijdt de positieve test. Hij kondigde al aan actie te zullen ondernemen tegen zijn niet-selectie. De Braziliaan werd als een kanshebber op een medaille gezien in de categorie vanaf 109 kg. Hij nam eerder deel aan de Spelen van Londen in 2012 en die van Rio in eigen land in 2016. Daarbij werd hij respectievelijk elfde en vijfde. Twee jaar na het WK van 2018 werd hij beloond met een bronzen medaille, na diskwalificatie van een concurrent. Hij werd zo de eerste gewichtheffer uit Brazilië die een medaille pakte op een groot internationaal toernooi.

De Braziliaan werd als een kanshebber op een medaille gezien in de categorie vanaf 109 kg. Hij nam eerder deel aan de Spelen van Londen in 2012 en die van Rio in eigen land in 2016. Daarbij werd hij respectievelijk elfde en vijfde. Twee jaar na het WK van 2018 werd hij beloond met een bronzen medaille, na diskwalificatie van een concurrent. Hij werd zo de eerste gewichtheffer uit Brazilië die een medaille pakte op een groot internationaal toernooi.

Australië, 1e tegenstander Cats, wint oefenduel tegen VS. Australië, op 27 juli de eerste tegenstander van de Belgian Cats op het olympisch basketbaltoernooi, heeft in Las Vegas in een oefenduel een 67-70-overwinning geboekt tegen de Verenigde Staten. Bij de Verenigde Staten speelde de 39-jarige Diana Taurasi, die mikt op een vijfde olympische titel, niet mee. Australië deed het zonder sterspeelster Liz Cambage, die donderdag afzegde voor de Spelen uit vrees voor de isolatie in de olympische bubbel vanwege de coronabeperkingen in Japan. Ezi Magbegor was het best bij schot bij Australië met 17 punten. Ook Becky Allen (11) en Stephanie Talbot (10) scoorden dubbele punten. Bij de Verenigde Staten was Breanna Stewart goed voor een double-double, met 17 punten en 12 rebounds. A'ja Wilson voegde 12 punten toe.

Bij de Verenigde Staten speelde de 39-jarige Diana Taurasi, die mikt op een vijfde olympische titel, niet mee. Australië deed het zonder sterspeelster Liz Cambage, die donderdag afzegde voor de Spelen uit vrees voor de isolatie in de olympische bubbel vanwege de coronabeperkingen in Japan.

Ezi Magbegor was het best bij schot bij Australië met 17 punten. Ook Becky Allen (11) en Stephanie Talbot (10) scoorden dubbele punten. Bij de Verenigde Staten was Breanna Stewart goed voor een double-double, met 17 punten en 12 rebounds. A'ja Wilson voegde 12 punten toe.

Puerto Rico, tegenstander Cats, verliest ook van Japan. De tweede tegenstander van de Belgian Cats op het olympisch basketbaltoernooi, Puerto Rico, heeft in Saitama in een oefenduel met 94-59 verloren van Japan. Donderdag verloren ook de Belgische vrouwen al met 84-76 van Japan. Puerto Rico is op 30 juli de opponent van de Belgian Cats in de tweede groepsmatch. Voordien wacht een confrontatie met Australië (27 juli). De poulefase wordt op 2 augustus afgesloten met een duel tegen China.

Puerto Rico is op 30 juli de opponent van de Belgian Cats in de tweede groepsmatch. Voordien wacht een confrontatie met Australië (27 juli). De poulefase wordt op 2 augustus afgesloten met een duel tegen China.