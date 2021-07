Olympische blog - Corona overheerst de dag: positieve hotelmedewerkers

Het IOC nam de beslissing om de Olympische Spelen zonder publiek te laten doorgaan. In voorbereiding van hun toernooi oefenen de Cats vandaag tegen Japan, in Saitama. Verrassend genoeg is bij dit duel wél publiek aanwezig!

12 uur 19. 8 hotelmedewerkers positief in hotel met Braziliaanse judoka's. De Braziliaanse judoka's kregen te horen dat minstens 8 medewerkers van het hotel waarin ze verblijven zijn besmet met het coronavirus. Volgens het hotel in Hamamatsu hebben de betreffende medewerkers geen contact gehad met de delegatie van een 30-tal leden. .

12 uur 17. Olympische rugbyteams moeten bij aankomst in quarantaine. Verschillende ploegen die naar Japan zijn gevlogen moeten bij aankomst in quarantaine. Zo zat de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg (sevens) in het vliegtuig met iemand die op de luchthaven in Tokio positief testte op het coronavirus. De Zuid-Afrikanen zouden voor het begin van de Spelen eerst op trainingskamp gaan in Kagoshima, maar moeten nu uit voorzorg in de Japanse hoofdstad in een speciaal daarvoor aangewezen hotel in quarantaine. "Het vermogen om je aan te passen, zowel mentaal als fysiek, wordt cruciaal op deze Spelen", zei de Zuid-Afrikaanse bondscoach Neil Powell. "Dat hebben we bij aankomst al direct gemerkt." 14 rugbyers en 4 begeleiders moeten voorlopig in hun hotelkamer blijven, op het veld trainen zit er niet in. "We hebben wel een trainingssessie, maar dan via Zoom terwijl iedereen op zijn kamer zit", aldus Powell. De Keniaanse en Russische rugbysters zijn ook in quarantaine gezet. 8 Keniaanse atleten hadden een nauw contact met een besmet passagier die voor hen op het vliegtuig zat. Een masseur van de Russische ploeg testte ook positief en is opgenomen in het ziekenhuis. .